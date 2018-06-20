Алгоритм NVIDIA превращает обычные видео в замедленные

NVIDIA представила алгоритм с машинным обучением, который позволяет создавать качественное замедленные видео из обычных.

NVIDIA Jetson Xavier

Новая технология NVIDIA была продемонстрирована на Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 2018. На мероприятии с помощью алгоритма из видео, снятого с частотой 30 FPS, было сделано замедленное видео с частотой 240 FPS.

NVIDIA Slomo

Принцип работы

Алгоритм основан на технологии «многокадровой интерполяции с переменной длиной» суть которой заключена в замедлении видео с помощью добавления промежуточных кадров. Стоит заметить, что данная технология не имеет никаких ограничений и замедление видео с ее помощью можно производить бесконечности.

Технология на базе двух нейросетей тренировась на 11 000 видеозаписей, включая видео с частотой 240 FPS с канала The Slow Mo Guys. Помимо этого, в проекте применяются видеокарты NVIDIA Tesla V100 и фреймворк глубинного обучения PyTorch.


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