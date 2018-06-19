Adobe анонсировала кроссплатформенный видеоредактор Project Rush

Корпорация Adobe запустила бета-тестирование нового видеоредактора Project Rush. Он ориентирован на потребительский рынок, а не профессиональных пользователей. Программа объединяет основные инструменты из Premiere Pro, After Effects и Audition и является кроссплатформенной: на тест версии для macOS, Windows и iOS уже можно записаться, Android-клиент появится позже, пишут AIN.UA.

Дата релиза Project Rush пока неизвестна. Как предполагает издание TechСrunch, это может случиться на презентации октябрьский конференции Max.

Целевая аудитория Project Rush — видеоблоггеры, которым нужно добиться качественных результатов в максимально сжатые сроки. Adobe адаптировала для программы существующие технологии. К примеру, меняя цветовые характеристики ролика, пользователи будут делать это по тем же алгоритмам, что и в настольном Premiere. Также в программе будут поддерживаться шаблоны для моушн-графики. Их зачастую используют для создания открывающих титров.

Adobe анонсировала кроссплатформенный видеоредактор Project Rush

Наконец, заявлена поддержка ИИ, с помощью которого будет улучшаться качество используемых аудио- и видео-материалов. В Rush также интегрирована поддержка Adobe Stock — сервис позволит покупать стоковые материалы для создания клипов. При этом, поддержки создания GIF-изображений со старта не будет, но в будущем разработчики планируют добавить такую функцию.

Все изменения, сделанные в видеоредакторе, синхронизируются между устройствами. При экспорте видео будет доступна прямая публикация на платформы вроде YouTube, Facebook, Instagram (включая Stories), Twitter и Snapchat.

Adobe анонсировала кроссплатформенный видеоредактор Project Rush

Rush станет частью пакета приложений, доступных по подписке Creative Cloud, но при необходимости, подписку на приложение можно будет оформить отдельно. Ее цена пока не раскрывается.

Это уже не первый подобный релиз от Adobe. Прежде компания выпустила упрощенную версию фоторедактора Lightroom — новая версия CC получила меньше функций, унифицированный интерфейс и тесную интеграцию с облаком.


Михаил Сапитон, AIN


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