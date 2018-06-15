Microsoft перерисует дизайн программ из пакета Office

Пакет программ Microsoft Office в скором будущем ждет важное обновление, с которым будут согласны далеко не все. Как стало известно, уже совсем скоро Майкрософт перерисует их дизайн, подогнав его под современные стандарты.

Office

В дизайне нового Microsoft Office будет задействована концепция Fluent Design – она же лежит в основе ОС Windows 10. Первым делом обновление затронет сервисы Office.com и Office 365, а затем оно распространится и на офлайн-версии пакета. Прямо сейчас идет активное тестирование апдейта, хотя и в закрытом режиме, так что релиз апдейта не за горами.

По сути, Майкрософт внедрит в Офис новые анимации и значки, а также видоизмененную цветовую тему, однако пока не совсем ясно, зачем все это нужно в программах, использующихся в первую очередь для работы. Софтверный гигант пообещал внедрять изменения внешности Microsoft Office постепенно, поскольку миллионы людей привыкли к старому дизайну, ведь ему уже много лет. Если новый интерфейс вам не нужен, советуем заранее обзавестись дистрибутивом нужной версии Офиса.


Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Крупная львовская IT-компания открывает офис в Киеве и набирает разработчиковКрупная львовская IT-компания открывает офис в Киеве и набирает разработчиков
Новый AdBlock позволяет блокировать отслеживание пользователей соцсетямиНовый AdBlock позволяет блокировать отслеживание пользователей соцсетями
Google запретит установку расширений для Chrome со сторонних сайтовGoogle запретит установку расширений для Chrome со сторонних сайтов
Microsoft перерисует дизайн программ из пакета OfficeMicrosoft перерисует дизайн программ из пакета Office
Блок рекламы


Похожие новости
Google и Microsoft нашли новую процессорную уязвимость. Патч может снизить производительность
Львовские программисты запускают бесплатный курс по Ruby и Ruby on Rails для новичков
Новое приложение от Microsoft перенесет возможности смартфонов на компьютеры с Windows 10Новое приложение от Microsoft перенесет возможности смартфонов на компьютеры с Windows 10
Windows 10 использует 700 млн устройств. В Microsoft планировали 1 млрд к 2018 году
Microsoft упрощает создание скриншотов в Windows 10Microsoft упрощает создание скриншотов в Windows 10
Представлен пакет Office 2019 Preview для бизнес-клиентовПредставлен пакет Office 2019 Preview для бизнес-клиентов
Как Microsoft помогла посадить человека за решетку за «пиратство» бесплатного софтаКак Microsoft помогла посадить человека за решетку за «пиратство» бесплатного софта
Следующая версия Microsoft Window 10 будет включать новую «Lean edition»Следующая версия Microsoft Window 10 будет включать новую «Lean edition»
Рейтинг языков программирования и зарплаты IT-специалистов в 2018 году — исследование Stack Overflow
Microsoft отложила глобальное обновление Windows 10 из-за «синего экрана смерти»Microsoft отложила глобальное обновление Windows 10 из-за «синего экрана смерти»
Последние новости
Подгружаем последние новости