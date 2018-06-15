Microsoft перерисует дизайн программ из пакета Office

Пакет программ Microsoft Office в скором будущем ждет важное обновление, с которым будут согласны далеко не все. Как стало известно, уже совсем скоро Майкрософт перерисует их дизайн, подогнав его под современные стандарты.



В дизайне нового Microsoft Office будет задействована концепция Fluent Design – она же лежит в основе ОС Windows 10. Первым делом обновление затронет сервисы Office.com и Office 365, а затем оно распространится и на офлайн-версии пакета. Прямо сейчас идет активное тестирование апдейта, хотя и в закрытом режиме, так что релиз апдейта не за горами.



По сути, Майкрософт внедрит в Офис новые анимации и значки, а также видоизмененную цветовую тему, однако пока не совсем ясно, зачем все это нужно в программах, использующихся в первую очередь для работы. Софтверный гигант пообещал внедрять изменения внешности Microsoft Office постепенно, поскольку миллионы людей привыкли к старому дизайну, ведь ему уже много лет. Если новый интерфейс вам не нужен, советуем заранее обзавестись дистрибутивом нужной версии Офиса.