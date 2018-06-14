Крупная львовская IT-компания открывает офис в Киеве и набирает разработчиков
Львовская IT-компания
Новый офис будет расположен на Контрактовой площади в бизнес-центре внутри отреставрированного исторического здания. Сейчас в помещении происходят последние приготовления. В компании планируют нанимать разработчиков из сфер Big Data, AI и ML, также ищут Front End + Back End специалистов (NodeJS, Javascript, Java), специалистов в UI/UX направлении уровня middle и senior.
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По данным CEO Perfectial Андрея Скоропада, с начала 2018 компания выросла на 26%. По расчетам руководства, центр разработки в Киеве даст западно-украинской IT-компании доступ к большому количеству квалифицированных специалистов.
Perfectial основана в 2010 году и по результатам опроса DOU за 2017 год вошла в топ-3 IT-работодателей Украины в категории до 200 работников. Компания предоставляет услуги разработки полного цикла и совершенствования программных продуктов для клиентов из США и Европы, в частности в области веб- и мобильных приложений, облачных решений и UI/UX-дизайна. Киевский офис возьмет на себя проекты, в первую очередь, в сферах MarkTech и FinTech.
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