Крупная львовская IT-компания открывает офис в Киеве и набирает разработчиков

Львовская IT-компания Perfectial открывает офис Киеве . Это второй региональный офис компании, ранее в этом году Perfectial открыла офис в Ивано-Франковске, который насчитывает около 20 специалистов. В киевский офис до конца текущего года планируют нанять до 30 разработчиков, однако в компании отмечают, что не устанавливают ограничений по росту киевской локации. Весь штат IT-компании на сегодня насчитывает более 200 специалистов. Об этом AIN.UA сообщили в Perfectial, пишут AIN.UA .

Новый офис будет расположен на Контрактовой площади в бизнес-центре внутри отреставрированного исторического здания. Сейчас в помещении происходят последние приготовления. В компании планируют нанимать разработчиков из сфер Big Data, AI и ML, также ищут Front End + Back End специалистов (NodeJS, Javascript, Java), специалистов в UI/UX направлении уровня middle и senior.

По данным CEO Perfectial Андрея Скоропада, с начала 2018 компания выросла на 26%. По расчетам руководства, центр разработки в Киеве даст западно-украинской IT-компании доступ к большому количеству квалифицированных специалистов.