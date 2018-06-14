Google запретит установку расширений для Chrome со сторонних сайтов

Google запретит устанавливать расширения для браузера Chrome через сторонние сайты. Со вчерашнего дня, при попытке установить новое расширение на сайте разработчика, пользователь будет перенаправлен в Chrome Web Store для завершения установки. С 12 сентября по такой же схеме начнут работать и старые расширения.

В новой версии браузера Chrome 71, выход которого планируется на начало декабря, Google рассчитывает полностью отказаться от установки расширений через сторонние ресурсы. Вместо этого, разработчик сможет разместить на своем сайте кнопку, по нажатию на которую пользователи будут автоматически перенаправляться в Chrome Web Store.

Компания Google объясняет необходимость подобных изменений заботой о безопасности пользователей:

«Для нас очень важно, чтобы пользователи имели надежную информацию о расширениях до их установки, чтобы точно знать, что именно они собираются скачачть на свое устройство. Мы уверены, что вводимые изменения будут способствовать улучшению опыта взаимодействия пользователей с браузером Chrome », — говорит Джеймс Вагнер (James Wagner) менеджер по продуктам Google .