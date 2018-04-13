Google Chrome тестирует рекомендуемые запросы

Google тестирует новую функцию в Chrome – рекомендуемые запросы, основанные на истории поиска пользователя. Они отображаются на главной странице браузера.

«Эти рекомендации в Chrome вдохновлены историей прошлых поисковых запросов и призваны облегчить людям поиск нужной информации», — объяснил представитель Google .

Выглядят эти подсказки так:

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#td_uid_16_5ad07b10ecd20 .td-doubleSlider-2 .td-item1 { background: url(wp-content/uploads/2018/04/chrome-past-google-searches-800x350-80x60.png) 0 0 no-repeat; } #td_uid_16_5ad07b10ecd20 .td-doubleSlider-2 .td-item2 { background: url(wp-content/uploads/2018/04/chrome-past-google-searches.2png-800x397-80x60.png) 0 0 no-repeat; }

При желании пользователь cможет отключить рекомендации полностью или же для конкретной темы. Сделать это можно будет с помощью меню справа или же, очистив историю поиска.

На главной странице Google .com эта функция на данный момент не работает.

В каких странах проводится тестирование, в компании не уточнили.