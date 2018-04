Google Chrome сканирует пользовательские файлы на Windows. Это не опасно

Браузер Google Chrome , рыночная доля которого перевалила за 60%, подвергся нападкам ряда пользователей Twitter . Они обнаружили, что браузер сканирует их компьютеры на Windows. Проверке подвергаются, в том числе, и документы из пользовательских папок, не связанных с системными функциями или установкой софта. На ситуацию обратило внимание издание Motherboard, пишут AIN.UA .

I was wondering why my Canarytoken (a file folder) was triggering & discovered the culprit was #chrome#.exe. Turns out @googlechrome quietly began performing AV scans on Windows devices last fall. Wtf m8? This isn’t a system dir, either, it’s in Documents pic.twitter.com/IQZPSVpkz7