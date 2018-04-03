Google Chrome сканирует пользовательские файлы на Windows. Это не опасно

Браузер Google Chrome, рыночная доля которого перевалила за 60%, подвергся нападкам ряда пользователей Twitter. Они обнаружили, что браузер сканирует их компьютеры на Windows. Проверке подвергаются, в том числе, и документы из пользовательских папок, не связанных с системными функциями или установкой софта. На ситуацию обратило внимание издание Motherboard, пишут AIN.UA.

I was wondering why my Canarytoken (a file folder) was triggering & discovered the culprit was #chrome#.exe. Turns out @googlechrome quietly began performing AV scans on Windows devices last fall. Wtf m8? This isn’t a system dir, either, it’s in Documents pic.twitter.com/IQZPSVpkz7

— Kelly Shortridge (@swagitda_) March 29, 2018

Для сравнения, некоторые антивирусные решения сканируют всю систему, пользуясь правами администратора, и регулярно загружают данные на сервера компании. Тем не менее, как отмечает Motherboard, многие пользователи оказались просто напуганы тем, что браузер, оказывается, регулярно прочесывает их компьютер в поисках вредоносных файлов.


Михаил Сапитон, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В MacOS встроили поддержку внешних видеокартВ MacOS встроили поддержку внешних видеокарт
Oracle снова одержал победу над Google в апелляционном суде СШАOracle снова одержал победу над Google в апелляционном суде США
Google Chrome сканирует пользовательские файлы на Windows. Это не опасно
Блок рекламы


Похожие новости
Oracle снова одержал победу над Google в апелляционном суде СШАOracle снова одержал победу над Google в апелляционном суде США
Microsoft уменьшит время установки обновлений WindowsMicrosoft уменьшит время установки обновлений Windows
Новая версия Windows 10 появится в апрелеНовая версия Windows 10 появится в апреле
Microsoft рассказала про режим S Mode для Windows 10Microsoft рассказала про режим S Mode для Windows 10
Chrome для Android начал очищать URL от параметров при шерингеChrome для Android начал очищать URL от параметров при шеринге
Google сообщил о серьёзной уязвимости в браузере Microsoft EdgeGoogle сообщил о серьёзной уязвимости в браузере Microsoft Edge
С Microsoft требуют $600 миллионов за насильный апдейт до Windows 10С Microsoft требуют $600 миллионов за насильный апдейт до Windows 10
Microsoft рассказала об ограничениях Windows 10 на ARMMicrosoft рассказала об ограничениях Windows 10 на ARM
В Windows 10 добавили новый режим производительностиВ Windows 10 добавили новый режим производительности
Microsoft тестирует Windows без паролейMicrosoft тестирует Windows без паролей
Последние новости
Подгружаем последние новости