В MacOS встроили поддержку внешних видеокарт

Компания Apple почти год назад, в июне 2017 года, пообещала, что встроит в MacOS поддержку внешних видеокарт. Об этом все уже почти забыли, но сегодня вышла High Sierra с индексом 10.13.4, в которой эта поддержка действительно есть и даже, если верить официальным данным, все работает.

MacOS

Подключить внешнюю во всех смыслах этого слова видеокарту к ноутбуку на базе MacOS теперь очень просто – достаточно купить саму карту, специальный бокс для нее и соединить ноутбук с боксом при помощи кабеля Intel Thunderbolt 3, который, как известно, совместим с USВ-С. Но если вы думаете, что Apple не наложила никакие ограничения на пользование дискретной карточкой, то вы ошибаетесь – Apple вообще не может без ограничений, и они есть и здесь.

В частности, пока что MacOS поддерживает только карты AMD Radeon и только их, так что фанатам NVIDIA GeForce воспользоваться новой возможностью не удастся. Вернее, Джифорсы тоже могут заработать под MacOS, но с костылями, и стабильную работу Apple не гарантирует, по крайней мере, пока что. Кроме того, внешняя графика не будет работать под Windows через Boot Camp, и это официально, плюс, чтобы вообще воспользоваться дискретной графикой, вам сперва нужно будет обзавестить Макбуком 2016 или 2017 года – более ранние модели не поддерживаются.

Максим Мишенев, MobileDevice


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