Oracle снова одержал победу над Google в апелляционном суде США
Апелляционный суд США по федеральному округу принял сторону Oracle в иске против Google и постановил, что IT-гигант нарушил авторские права компании, используя Java API в работе операционной системы Android.
Судебные тяжбы между Google и Oracle длятся с 2010 года. В том же году Oracle купил Sun Microsystems вместе с Java за более чем $7 млрд.
К настоящему времени состоялось уже два судебных процесса и два апелляционных суда. Google выиграл оба суда, а Oracle – обе апелляции.
Изначально Oracle требовал от Google выплаты компенсации в размере от $2,1 млрд до $6,1 млрд. Со временем компания снизила свои требования до $1 млрд. В марте 2016 года Oracle увеличил сумму иска к Google за незаконное использование Java в Android почти в 10 раз – с $1 млрд до $9,3 млрд.
Google выиграл первое судебное разбирательство за счёт теории о том, что использование Java API не является нарушением авторского права. Однако Oracle оспорил это решение и выиграл апелляцию в 2014 году.
Во время второго судебного процесса по иску о нарушении авторского права, который проходил в 2016 году, суд присяжных постановил, что использование Java компанией Google подпадает под категорию «добросовестного использования», и поэтому Oracle не понёс никакого ущерба. Oracle оспорил это решение и теперь одержал победу.
Федеральный апелляционный суд постановил, что поведение Google нельзя классифицировать как «добросовестное использование». Следовательно, компания нарушила авторские права Oracle. Дело было возвращено в суд первой инстанции.
Независимо от результата повторного рассмотрения, это дело вряд ли можно считать завершённым, поскольку Google практически наверняка оспорит решение о выплате любой компенсации Oracle. Соответственно, дело может дойти до Верховного суда США.
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22.03.2018 16:05