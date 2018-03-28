Oracle снова одержал победу над Google в апелляционном суде США

Апелляционный суд США по федеральному округу принял сторону Oracle в иске против Google и постановил, что IT-гигант нарушил авторские права компании, используя Java API в работе операционной системы Android.

Судебные тяжбы между Google и Oracle длятся с 2010 года. В том же году Oracle купил Sun Microsystems вместе с Java за более чем $7 млрд.

К настоящему времени состоялось уже два судебных процесса и два апелляционных суда. Google выиграл оба суда, а Oracle – обе апелляции.

Изначально Oracle требовал от Google выплаты компенсации в размере от $2,1 млрд до $6,1 млрд. Со временем компания снизила свои требования до $1 млрд. В марте 2016 года Oracle увеличил сумму иска к Google за незаконное использование Java в Android почти в 10 раз – с $1 млрд до $9,3 млрд.

Google выиграл первое судебное разбирательство за счёт теории о том, что использование Java API не является нарушением авторского права. Однако Oracle оспорил это решение и выиграл апелляцию в 2014 году.

Во время второго судебного процесса по иску о нарушении авторского права, который проходил в 2016 году, суд присяжных постановил, что использование Java компанией Google подпадает под категорию «добросовестного использования», и поэтому Oracle не понёс никакого ущерба. Oracle оспорил это решение и теперь одержал победу.

Федеральный апелляционный суд постановил, что поведение Google нельзя классифицировать как «добросовестное использование». Следовательно, компания нарушила авторские права Oracle. Дело было возвращено в суд первой инстанции.