Microsoft уменьшит время установки обновлений Windows

Microsoft планирует сократить время установки апдейта Windows. Уже следующее крупное обновление Spring Creators Update, выход которого намечен на апрель, будет содержать новую систему обновлений.

Windows 10 S Mode

По информации Microsoft, среднее время установки прошлогоднего обновления Creators Update в автономном режиме составляет 82 минут. Установка же Fall Creators Update в среднем занимала уже 51 минуту. В то время как у грядущего обновления Spring Creators Update данный показатель составит всего 30 минут.

Обновленный процесс установки разделят на две части – «онлайн» с возможностью использования компьютера и «офлайн» с синим экраном, при этом большая часть установки будет проходить в онлайн-режиме.

Процесс установки обновления подразумевает и перенос всей пользовательской информации, включая настройки и установленные приложения. Раньше это в основном происходило в офлайн-фазе, но в Spring Creators Update этот процесс частично перенесли в онлайн-фазу, что и уменьшило общее время установки обновления.


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