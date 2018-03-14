Новая версия Windows 10 появится в апреле

В блоге Microsoft была обнародована таблица с графиком выпуска обновлений Windows 10. Официальное название обновления раскрыто не было, но согласно утечке оно будет именоваться Spring Creators Update.

Windows 10 S

Windows 10 Spring Update под кодовым названием Resdtone 4 будет выпущен в апреле. Обновление будет рассылаться постепенно волнами в течении нескольких месяцев, если пользователь не загрузит его собственноручно.

Windows 10 Spring Update будет иметь поддержку HDR, а также получит улучшенную адаптацию интерфейса под различные разрешения дисплеев и обновленные элементы дизайна в стиле Fluent Design.

Издание The Verge сообщает, что на данный момент Microsoft уже занимается тестированием следующего обновления под кодовым названием Redstone 5.


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