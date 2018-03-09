Исследование: Swift и Kotlin — самые популярные из новейших языков программирования

Функциональный язык программирования Swift впервые вошел в первую десятку самых популярных, сообщает отчет аналитической компании RedMonk. Он закрепился на 10 позиции, пишут AIN.UA.

Swift был представлен лишь в 2014 году. Его попадание в рейтинг — рекорд и самый быстрый результат в истории наблюдений RedMonk, которая выпускает аналогичные исследования с 2011 года. Сейчас Swift уже соперничает на равных с другим языком от Apple, давно устоявшимся на рынке — Objective-C. Для сравнения, программный язык Go, представленный Google в 2009 году, все еще не смог прорваться в первую десятку. Залогом успеха Swift стало то, что язык предлагает больше удобства и обладает легким синтаксисом, не заставляя создателей ПО компенсировать простоту разработки снижением производительности, считает журнал Wired.

Вторым рекордсменом по скорости роста популярности стал Kotlin. Его разработка ведется еще с 2010 года. Официально язык в 2016 году выпустила компания JetBrains, создающая IDE (комплексное ПО для разработки). С 46 позиции рейтинга в третьем квартале 2017 года он вырвался на 27 место в январе. Причиной взрывного роста стало заявление Google о полной поддержке Kotlin в Android, что добавило энтузиазма разработчикам. Основная фича Kotlin — полная совместимость с более популярным языком Android-разработки, Java. Девелоперы могут интегрировать части кода на Java или дописывать функции на Kotlin.

Рейтинг RedMonk не отражает статистики использования программных языков корпорациями — скорее, это индекс заинтересованности среди программистов. Методология RedMonk полагается на две основных метрики: количество вопросов о языке на Stack Overflow и количество проектов с использованием языка на хостинге GitHub.

Исследование: Swift и Kotlin — самые популярные из новейших языков программирования

Рейтинг языков. По оси X — популярность на GitHub, по оси Y — популярность на Stack OverFlow

Помимо успехов Swift и Kotlin, в рейтинге почти нет изменений. Самыми популярными языками остались JavaScript и Java. За ними следуют Python, PHP и C#. Авторы исследования также говорят, что новым языкам все сложнее пробиться в первую 20-ку.


Михаил Сапитон, AIN


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