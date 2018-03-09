Microsoft рассказала про режим S Mode для Windows 10

Представители Microsoft сообщили о новом режиме S Mode для ОС Windows 10, который заменит Windows 10 S и не потребует переустановку системы.

Джо Бельфиоре, вице-президент Microsoft, ответственный за Windows, рассказал о грядущих изменениях:

Мы используем Windows 10 S в качестве опции для школ или предприятий, которым нужна версия для несложных задач, но с гарантированной производительностью. В следующем году 10S станет режимом для существующих версий, а не отдельной сборкой. Итак... Я думаю, что это совершенно нормально/хорошо, что мы об этом не объявили отдельно.

S Mode станет доступен на Windows 10 Home, Windows 10 Pro или Windows 10 Enterprise после установления следующего крупного апдейта. Обновить ПК с S Mode до Windows 10 можно будет бесплатно независимо от версии.

Причиной отказа от Windows 10 S стала путаница среди пользователей, которые не могли подобрать оптимальную редакцию ОС.