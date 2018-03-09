Владельцы гарнитур Oculus Rift почти день не могли использовать свои устройства

Владельцы гарнитур Oculus Rift почти день не могли использовать свои устройства

Владельцы гарнитур Oculus Rift не могли использовать свои устройства почти целый день из-за административного контроля.

Oculus не смогла обновить сертификат безопасности для программного обеспечения. Это означает, что гарнитуры не будут запускать код ключ.

Сертификаты безопасности часто используются для аутентификации программного обеспечения, и многие компьютеры отказываются запускать код, не имеющий действительных учетных данных.

Oculus выпустила обновление программного обеспечения в четверг. Оно, должно устранить эту проблему.

Напомним, в социальных сетях начали появляться сообщения о том, что приложение Oculus PC не работает.

В сообщении об ошибке говорилось, что программа не может связаться со службой безопасности Oculus.

Фирма извинилась в Твиттере за неудобства и попросила людей быть терпеливыми, пока команда работает над исправлением.

Компания была подвергнута критике за то, что очень долго отвечала на запросы и размещала слишком мало информации о проблеме.

Соучредитель Oculus Нейт Митчелл сказал, что он даст кредит в размере 15 долларов США тем, кто «повлияет» на время простоя.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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