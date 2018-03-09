Владельцы гарнитур Oculus Rift почти день не могли использовать свои устройства

Владельцы гарнитур Oculus Rift не могли использовать свои устройства почти целый день из-за административного контроля.

Oculus не смогла обновить сертификат безопасности для программного обеспечения. Это означает, что гарнитуры не будут запускать код ключ.

Сертификаты безопасности часто используются для аутентификации программного обеспечения, и многие компьютеры отказываются запускать код, не имеющий действительных учетных данных.

Oculus выпустила обновление программного обеспечения в четверг. Оно, должно устранить эту проблему.

Напомним, в социальных сетях начали появляться сообщения о том, что приложение Oculus PC не работает.

В сообщении об ошибке говорилось, что программа не может связаться со службой безопасности Oculus.

Фирма извинилась в Твиттере за неудобства и попросила людей быть терпеливыми, пока команда работает над исправлением.

Компания была подвергнута критике за то, что очень долго отвечала на запросы и размещала слишком мало информации о проблеме.