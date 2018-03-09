Владельцы гарнитур Oculus Rift почти день не могли использовать свои устройства
Владельцы гарнитур Oculus Rift не могли использовать свои устройства почти целый день из-за административного контроля.
Oculus не смогла обновить сертификат безопасности для программного обеспечения. Это означает, что гарнитуры не будут запускать код ключ.
Сертификаты безопасности часто используются для аутентификации программного обеспечения, и многие компьютеры отказываются запускать код, не имеющий действительных учетных данных.
Oculus выпустила обновление программного обеспечения в четверг. Оно, должно устранить эту проблему.
Напомним, в социальных сетях начали появляться сообщения о том, что приложение Oculus PC не работает.
В сообщении об ошибке говорилось, что программа не может связаться со службой безопасности Oculus.
Фирма извинилась в Твиттере за неудобства и попросила людей быть терпеливыми, пока команда работает над исправлением.
Компания была подвергнута критике за то, что очень долго отвечала на запросы и размещала слишком мало информации о проблеме.
Соучредитель Oculus Нейт Митчелл сказал, что он даст кредит в размере 15 долларов США тем, кто «повлияет» на время простоя.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Soft
09.03.2018 11:12