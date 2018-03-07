Ubisoft обучила ИИ вылавливать баги в коде прямо в ходе его написания

Геймдев-компания Ubisoft на недавней конференции Ubisoft Developer Conference в Монреале рассказала о программе на основе искусственного интеллекта — Commit Assistant AI. Программа умеет предсказывать ошибки в коде до того, как разработчики их допустят, сообщает Wired. В компании утверждают, что программа уже умеет вычислять 6 багов из 10. , пишут AIN.UA

Для обучения программе «скормили» игровой код примерно за 10 лет разработки из библиотек компании. «Идея была в том, чтобы сравнить строки кода, которые мы создавали в прошлом, ошибки, которые в нем допускались, ошибки, которые были исправлены, и способы найти между ними связь, чтобы в результате получить супер-ИИ для программистов», — объясняет Ив Жак, возглавляющий La Forge — R&D-подразделение компании в Монреале.

Презентация Commit Assistant AI:

В компании рассчитывают, что Commit Assistant поможет урезать расходы и ресурсы на один из самых трудоемких аспектов гейм-дизайна. По данным компании, борьба с багами на стадии разработки требует работы больших команд, что оттягивает на себя до 70% расходов на саму разработку.

ИИ используют в компании для самых разных задач. Одна из задач, которую поручали ИИ — расчеты автономного вождения автомобилей в Watch Dogs 2. Перед программой поставили задачу рассчитать маршруты для авто в игре так, чтобы они ездили из одной точки в другую, и разработчики скоро обнаружили, что программа не считает нужным тормозить — пришлось задействовать стимулированное обучение (разновидность машинного обучения), чтобы программа могла овладеть этим навыком, а машины на улицах игрового города вели себя более естественно.

Но проект все еще на ранней стадии и пока нет данных о том, как на самом деле он влияет на стоимость разработки игр. Одна из основных проблем — как переубедить самих программистов доверять программе, которая будет указывать им на ошибки. По словам главы R&D-центра, цель в том, чтобы разработчики относились к программе просто как к еще одному удобному инструменту, а не «надсмотрщику».


Ольга Карпенко, AIN


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