Обнаружен новый вирус-вымогатель массового поражения Data Keeper

В сети зарегистрированы первые свидетельства работы нового массового сервиса-вымогателя Data Keeper. Его первые жертвы появились через два дня после его официального релиза в даркнете. Вредоносное ПО шифрует файлы на компьютерах жертв и требует выкуп в криптовалюте.

Доступ к коду вируса-шифровальщик Data Keeper выдается по запросу, это разновидность RaaS (Ransomware-as-a-Service, «вымогательство как услуга»). Зарегистрировавшись на специальном портале, любой желающий может присоединиться к киберпреступникам и получать процент с каждого зараженного компьютера, если жертва платит выкуп за расшифровку.

По мнению экспертов компании MalwareHunter, файлы шифруются с помощью двойного алгоритма AES и RSA-4096. Data Keeper также вычисляет и пытается зашифровать все общие сети, к которым может получить доступ. При этом разработанный вирус не добавляет специальное расширение в зашифрованные документы, что лишает жертв возможности понять, какие файлы поражены.

Напомним, в январе «Лаборатория Касперского» обнаружила «троян», который распространяется только по устройствам на платформе Android. Специалисты утверждают, что функционал этого «трояна» под названием Skygofree практически безграничен. Кроме кражи SMS или сообщений из мессенджеров, он может самостоятельно включать камеру и делать фотоснимки, которые потом передает злоумышленникам. Причем передача данных происходит даже при отключении устройства от Wi-Fi, — оно может произвольно подключаться к нужной сети, попадая в ее зону действия.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Google сообщил о серьёзной уязвимости в браузере Microsoft EdgeGoogle сообщил о серьёзной уязвимости в браузере Microsoft Edge
В uTorrent нашли уязвимость, которая позволяет сайтам получать контроль над ПК
Международный отчет ИИ-талантов: в Украине работает 35 экспертов в области искусственного интеллекта
Ошибка в файловой системе Apple приводит к потере данных в macOS High SierraОшибка в файловой системе Apple приводит к потере данных в macOS High Sierra
С Microsoft требуют $600 миллионов за насильный апдейт до Windows 10С Microsoft требуют $600 миллионов за насильный апдейт до Windows 10
Блок рекламы


Похожие новости
В Windows 10 добавили новый режим производительностиВ Windows 10 добавили новый режим производительности
На iOS и macOS новый баг. Символ перезагружает устройства и блокирует приложения
Украинские программисты попали на первое место по решению задач (по тестам DataArt)Украинские программисты попали на первое место по решению задач (по тестам DataArt)
В ноутбуках HP обнаружен скрытый кейлоггерВ ноутбуках HP обнаружен скрытый кейлоггер
Выявлен новый опасный банковский троянВыявлен новый опасный банковский троян
Новый отчёт в Google Chrome поможет улучшить юзабилити сайтовНовый отчёт в Google Chrome поможет улучшить юзабилити сайтов
В США представлен новый интеллектуальный голографический помощникВ США представлен новый интеллектуальный голографический помощник
Открыт код Vespa — движка Yahoo! для обработки Big Data и выдачи результатовОткрыт код Vespa — движка Yahoo! для обработки Big Data и выдачи результатов
Новый вирус вымогает вместо денег обнаженные фотоНовый вирус вымогает вместо денег обнаженные фото
NGINX Unit — новый сервер приложений и основа для service mesh от создателей веб-сервера nginxNGINX Unit — новый сервер приложений и основа для service mesh от создателей веб-сервера nginx
Последние новости
Подгружаем последние новости