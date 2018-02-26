Chrome для Android начал очищать URL от параметров при шеринге

Google Chrome для Android получил небольшое, но полезное для обновление. Теперь браузер будет «очищать» URL от всех дополнительных параметров при шеринге. Новая функция работает при использовании меню «Поделиться».

Сокращатель URL в Chrome также будет убирать теги [anchor] и подобные элементы, благодаря которым загрузка страницы начинается с определённого места, а не с верхней части.

Чтобы сохранить все параметры в URL при шеринге, адрес нужно скопировать и вставить вручную.

Параметры URL полезны для сбора данных, однако они могут делать ссылки слишком громоздкими, что особенно неудобно, когда речь заходит о шеринге через социальные сети или email. Теперь Chrome решает эту проблему для пользователей.

Напомним, что 15 февраля Google Chrome начал блокировать некачественную рекламу на сайтах.

Google пока не учитывает сигналы эдблокера в поиске, но эта ситуация может измениться в будущем.


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