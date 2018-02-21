Международный отчет ИИ-талантов: в Украине работает 35 экспертов в области искусственного интеллекта
Жан-Франсуа Ганье, основатель компании Element AI,
Ганье определял количество экспертов каждой страны двумя способами. Сначала он искал работников по базе LinkedIn, применяя различные критерии. Затем сужал рамки и искал только тех экспертов, которые представляют свои работы на ведущих отраслевых конференциях.
Всего Ганье нашел около 22 000 работающих в сфере искусственного интеллекта людей с ученой степенью доктора наук. Экспертов, участвующих в главных ИИ-конференциях, оказалось в несколько раз меньше — около 5400. Судя по информации из отчета, в Украине работает 35 экспертов в области искусственного интеллекта, и всего одна отраслевая конференция.
Ранее китайская компания Tencent объявила, что сейчас в мире насчитывается всего 300 000 работников ИИ-сферы, в то время, как рынок требует в несколько раз больше.
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