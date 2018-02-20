Google сообщил о серьёзной уязвимости в браузере Microsoft Edge
Google публично раскрыл данные об уязвимости среднего уровня риска, обнаруженной в браузере Microsoft Edge. Брешь была выявлена ещё в ноябре, о чём Microsoft был незамедлительно оповещён, однако проблема до сих пор не устранена.
Согласно
Уязвимость была найдена сотрудниками Project Zero. Согласно правилам этого подразделения, на устранение проблем компаниям даётся 90 дней. Поскольку с ноября Microsoft так и не закрыл брешь, Google открыл публичный доступ к её описанию, чтобы предупредить пользователей о возможной угрозе.
В комментариях к описанию уязвимости говорится, что изначально Microsoft обещал закрыть брешь до 13 марта, однако позже в компании заявили, что ввиду сложности проблемы, они пока не могут назвать точную дату её устранения.
Напомним, что в декабре специалист Google обнаружил опасную уязвимость в Windows 10.
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