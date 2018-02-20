Ошибка в файловой системе Apple приводит к потере данных в macOS High Sierra

В фирменной файловой системе Apple из macOS High Sierra, APFS, была найдена ошибка, приводящая к потере данных – сообщил в блоге разработчик утилиты для бэкапа Carbon Copy Cloner Майкл Бомбич.

macOS High Sierra

Потеря данных может произойти при записи образов дисков с файловой системой APFS. Майкл Бомбич рассказал в блоге об обнаружении ошибки при копировании фильма. При этом, сама процедура копирования прошло успешно и скопированная видеозапись воспроизводилась без проблем. Проблемы начались после отключения и подключения раздела диска, когда и было выявлено повреждение файла.

Бомбич считает, что в APFS неправильно определяется свободное дисковое пространство, а в процессе копирования отсутствуют уведомления о переполнении диска, что и приводит к потере данных. Методом избежания подобной проблемы до официального исправления ошибки является слежение за объемом свободного места на диске.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Windows 10 добавили новый режим производительностиВ Windows 10 добавили новый режим производительности
ОС Ubuntu будет следить за пользователямиОС Ubuntu будет следить за пользователями
Microsoft перепишет Skype с нуля из-за найденной уязвимостиMicrosoft перепишет Skype с нуля из-за найденной уязвимости
На iOS и macOS новый баг. Символ перезагружает устройства и блокирует приложения
Microsoft рассказала об ограничениях Windows 10 на ARMMicrosoft рассказала об ограничениях Windows 10 на ARM
Блок рекламы


Похожие новости
На iOS и macOS новый баг. Символ перезагружает устройства и блокирует приложения
Apple работает над Animoji в FaceTime и вкладками для iPad-приложенийApple работает над Animoji в FaceTime и вкладками для iPad-приложений
Apple призвала GitHub как можно быстрее удалить утечку исходного кода iOSApple призвала GitHub как можно быстрее удалить утечку исходного кода iOS
Apple «научит» macOS запускать приложения для iPhone и iPadApple «научит» macOS запускать приложения для iPhone и iPad
WhatsApp стала первым крупным приложением для обмена сообщениями для поддержки Apple CarPlayWhatsApp стала первым крупным приложением для обмена сообщениями для поддержки Apple CarPlay
Apple объявила о следующем обновлении Logic Pro XApple объявила о следующем обновлении Logic Pro X
Apple выпустила macOS High Sierra 10.13.3Apple выпустила macOS High Sierra 10.13.3
Apple выпустила iOS 11.2.5 с поддержкой HomePod и новостями SiriApple выпустила iOS 11.2.5 с поддержкой HomePod и новостями Siri
Apple закрыла уязвимости Spectre и Meltdown на macOS и iOSApple закрыла уязвимости Spectre и Meltdown на macOS и iOS
Легендарная ОС от Apple станет открытой и доступной всемЛегендарная ОС от Apple станет открытой и доступной всем
Последние новости
Подгружаем последние новости