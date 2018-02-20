Ошибка в файловой системе Apple приводит к потере данных в macOS High Sierra

В фирменной файловой системе Apple из macOS High Sierra, APFS, была найдена ошибка, приводящая к потере данных – сообщил в блоге разработчик утилиты для бэкапа Carbon Copy Cloner Майкл Бомбич.

Потеря данных может произойти при записи образов дисков с файловой системой APFS. Майкл Бомбич рассказал в блоге об обнаружении ошибки при копировании фильма. При этом, сама процедура копирования прошло успешно и скопированная видеозапись воспроизводилась без проблем. Проблемы начались после отключения и подключения раздела диска, когда и было выявлено повреждение файла.

Бомбич считает, что в APFS неправильно определяется свободное дисковое пространство, а в процессе копирования отсутствуют уведомления о переполнении диска, что и приводит к потере данных. Методом избежания подобной проблемы до официального исправления ошибки является слежение за объемом свободного места на диске.