ОС Ubuntu будет следить за пользователями

Операционная система Ubuntu на данный момент является самой популярной среди дистрибутивов Linux, но этот статус она в очень скором будущем потеряет. Как стало известно, компания Canonical, ведущая разработку данной ОС, собирается внедрить в нее функционал слежки за пользователями.



Ubuntu начнет собирать всю информацию о компьютере пользователя – его конфигурации, расположенных в его памяти файлах, истории посещаемых страниц, предустановленных программах и так далее. Об этом стало известно из открытого письма команды разработчиков настольной версии Ubuntu Уильяма Кука. Более того, Ubuntu будет отслеживать даже местоположение пользователя как во время установки, так и во время эксплуатации, причем есть намек на сбор IP-адресов.



Как сообщается, слежку в Ubuntu, в отличие от Windows 10, можно будет отключить без особого труда – можно будет сделать это на этапе установки. Проблема в том, что нужную галочку по незнанию можно и не заметить, и тогда потребуется еще одна переустановка. Пользователи уже выступили с критикой готовящегося нововведения и прямо сравнили Ubuntu с Десяткой от Microsoft , которая собирает вообще все пользовательские данные, даже личные, пока вручную не обрубить ей все каналы связи с серверами Microsoft . В общем, совсем скоро популярность Ubuntu заметно снизится, и на первый план выйдет не менее качественный дистрибутив Mint, который ни за кем не следит.