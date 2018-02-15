В Windows 10 добавили новый режим производительности

Microsoft выпустил новую сборку OC Windows 10, которая получила новый режим производительности. Называется он Ultimate Performance, и создавали его с оглядкой на профессионалов в области двумерной и трехмерной графики.

Windows 10

Режим Ultimate Performance включает максимальную производительность ноутбука и компьютера, убирая на второй план потребление энергии – процессор, память и другие компоненты будут работать на полную мощность, чтобы обеспечить, к примеру максимальную скорость рендера видео. Но тут есть важный нюанс: режим Ultimate Performance добавлен исключительно в одну версию Десятки – Pro for Workstations, так что обладатели других версий остаются с носом.

Ultimate Performance не только убирает все ограничения мощности, но еще и приостанавливает все приложения, запущенные в фоне (можно настраивать), отдавая все ресурсы программе, в данный момент выведенной на экран. Но в Ultimate Performance идет повышенная нагрузка на комплектующие, что может привести к их преждевременному износу, о чем Microsoft честно предупредила в официальном пресс-релизе. А еще софтверный гигант намерен умертвить ОС Windows 10 S, представленную в мае этого года – вместо нее он встроит новый режим S Mode в обычную Десятку, отключить который получится только за деньги.


Максим Мишенев, MobileDevice


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