На iOS и macOS новый баг. Символ перезагружает устройства и блокирует приложения
У Apple продолжаются проблемы с программным обеспечением: новый баг позволяет перезагрузить iPhone и Mac, а также заблокировать доступ к Messages, WhatsApp, Facebook Messenger, Outlook, Gmail и другим популярным приложениям. Впервые проблему заметили авторы итальянского ресурса Mobile World, пишут AIN.UA.
Уязвимость проста: достаточно отправить на устройство специфический символ из индийского языка (телугу), после чего появится экран перезагрузки (Springboard). Вот как выглядит этот символ — ????? (редакция настоятельно рекомендует не отправлять его никому, чтобы избежать проблем).
Попытки вновь открыть мессенджер или почтовый клиент окажутся безуспешны. Приложение попробует обработать специфический символ и снова отправит iPhone в ребут. Единственный найденный способ вернуть доступ, например, к iMessages — получить новое сообщения и попытаться удалить всю беседу. Для WhatsApp поможет доступ из веб-версии и удаление проблемного сообщения.
Проблема наблюдается на всех актуальных версиях iOS, находящихся в публичном доступе, включая iOS 11.2.5. В публичной сборке бета-версии iOS 11.3 баг уже не воспроизводится. Также ему подвержены не все программы — журналистам не удалось воспроизвести его в Telegram и Skype. Не рекомендуется тестировать вставку символа и на Mac: компьютеры не перезагружаются, использованные программы (TextEdit, Finder, Notes) обычно отключаются.
Это не первый случай, когда в iOS и macOS находят похожие уязвимости. В прошлом месяце обнаружилось, что iPhone может перезагружаться из-за ссылки, в 2015 году телефоны отключало сообщение в iMessage, а в 2016 году iOS не могла устоять перед 5-секундным видео. В декабре 2017 года компании даже пришлось отозвать крупное обновление iOS 11 через несколько часов после релиза из-за обнаруженных проблем с безопасностью. На фоне этих тревожных новостей появились сообщения, что новая мобильная операционка — iOS 12, будет сфокусирована на улучшении стабильности и производительности. Появление новых функций могут отложить до более поздних релизов.
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