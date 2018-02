На iOS и macOS новый баг. Символ перезагружает устройства и блокирует приложения

У Apple продолжаются проблемы с программным обеспечением: новый баг позволяет перезагрузить iPhone и Mac, а также заблокировать доступ к Messages, WhatsApp, Facebook Messenger, Outlook, Gmail и другим популярным приложениям. Впервые проблему заметили авторы итальянского ресурса Mobile World, пишут AIN.UA .

Уязвимость проста: достаточно отправить на устройство специфический символ из индийского языка (телугу), после чего появится экран перезагрузки (Springboard). Вот как выглядит этот символ — ????? (редакция настоятельно рекомендует не отправлять его никому, чтобы избежать проблем).

Попытки вновь открыть мессенджер или почтовый клиент окажутся безуспешны. Приложение попробует обработать специфический символ и снова отправит iPhone в ребут. Единственный найденный способ вернуть доступ, например, к iMessages — получить новое сообщения и попытаться удалить всю беседу. Для WhatsApp поможет доступ из веб-версии и удаление проблемного сообщения.

