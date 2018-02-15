Microsoft перепишет Skype с нуля из-за найденной уязвимости

Популярный мессенджер Skype, сравнительно давно приобретенный Microsoft, оказался дырявым – в нем нашли мега-брешь, которую просто так не заделать. Чтобы закрыть уязвимость, программистам придется чуть ли не с нуля переписать весь код программы, так что работа им предстоит немалая.

Skype

Уязвимость в Skype нашли еще полгода назад, и с ее помощью хакеры могут внедрять любой вредоносный код в компьютер жертвы и получать доступ с правами администратора, после чего компьютер переходит под их контроль. Они могут удалять и шифровать файлы и запускать вирусы-вымогатели, словом, риск слишком велик, чтобы закрывать на него глаза. Поначалу Microsoft планировал выпустить всего лишь патч для Skype, но позже выяснилось, что этих мер будет недостаточно – поможет только написание кода с нуля.

Проблема затрагивает только настольную версию мессенджера, но при этом брешь присутствует в Skype под Windows, Linux и MacOS, так что будьте осторожны. Сроки релиза пролеченного Скайпа Microsoft уточнять не стал, но, раз уж проблема имеет столь массовый характер, решать ее придется быстро. Главное, чтобы не получилось, как у Apple: не так давно в MacOS была найдена еще более крупная брешь, и Apple заделала ее уже через день, попутно сломав пару важных функций операционной системы.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Soft

←+Ctrl+→

Интересные новости
Microsoft тестирует Windows без паролейMicrosoft тестирует Windows без паролей
Apple работает над Animoji в FaceTime и вкладками для iPad-приложенийApple работает над Animoji в FaceTime и вкладками для iPad-приложений
Легендарный плеер Winamp вернули к жизниЛегендарный плеер Winamp вернули к жизни
В Windows 10 добавили новый режим производительностиВ Windows 10 добавили новый режим производительности
Microsoft перепишет Skype с нуля из-за найденной уязвимостиMicrosoft перепишет Skype с нуля из-за найденной уязвимости
Блок рекламы


Похожие новости
Microsoft тестирует Windows без паролейMicrosoft тестирует Windows без паролей
Microsoft превращает прогрессивные веб-приложения в приложения WindowsMicrosoft превращает прогрессивные веб-приложения в приложения Windows
Ежегодная конференция разработчиков Build от Microsoft начинается 7 маяЕжегодная конференция разработчиков Build от Microsoft начинается 7 мая
Microsoft «переключается» с Windows 10 S на ‘S Mode’Microsoft «переключается» с Windows 10 S на ‘S Mode’
Microsoft выпускает аварийное обновление для WindowsMicrosoft выпускает аварийное обновление для Windows
Microsoft остановила исправления для ошибок Meltdown и SpecterMicrosoft остановила исправления для ошибок Meltdown и Specter
Apple закрыла уязвимости Spectre и Meltdown на macOS и iOSApple закрыла уязвимости Spectre и Meltdown на macOS и iOS
Meltdown и Spectre: что нужно знать о самой масштабной уязвимости процессоровMeltdown и Spectre: что нужно знать о самой масштабной уязвимости процессоров
Microsoft сделает поиск в Windows 10 наподобие macOS SpotlightMicrosoft сделает поиск в Windows 10 наподобие macOS Spotlight
31 декабря Microsoft завершит последние бесплатные обновления Windows 1031 декабря Microsoft завершит последние бесплатные обновления Windows 10
Последние новости
Подгружаем последние новости