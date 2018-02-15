Microsoft перепишет Skype с нуля из-за найденной уязвимости

Популярный мессенджер Skype, сравнительно давно приобретенный Microsoft , оказался дырявым – в нем нашли мега-брешь, которую просто так не заделать. Чтобы закрыть уязвимость, программистам придется чуть ли не с нуля переписать весь код программы, так что работа им предстоит немалая.



Уязвимость в Skype нашли еще полгода назад, и с ее помощью хакеры могут внедрять любой вредоносный код в компьютер жертвы и получать доступ с правами администратора, после чего компьютер переходит под их контроль. Они могут удалять и шифровать файлы и запускать вирусы-вымогатели, словом, риск слишком велик, чтобы закрывать на него глаза. Поначалу Microsoft планировал выпустить всего лишь патч для Skype, но позже выяснилось, что этих мер будет недостаточно – поможет только написание кода с нуля.



Проблема затрагивает только настольную версию мессенджера, но при этом брешь присутствует в Skype под Windows, Linux и MacOS, так что будьте осторожны. Сроки релиза пролеченного Скайпа Microsoft уточнять не стал, но, раз уж проблема имеет столь массовый характер, решать ее придется быстро. Главное, чтобы не получилось, как у Apple : не так давно в MacOS была найдена еще более крупная брешь, и Apple заделала ее уже через день, попутно сломав пару важных функций операционной системы.