Легендарный плеер Winamp вернули к жизни

В начале века самым популярным, современным, крутым, известным и навороченным плеером был, конечно же, Winamp. Его знали все, им пользовались все, а другие проигрыватели с ним и рядом не стояли. В настоящее время он не обновляется и, фактически, постепенно забывается, но сегодня ему дали вторую жизнь.



Все верно: Winamp действительно возродили, но пока лишь в виде браузерной версии. По факту, здесь от оригинального Winamp есть лишь название и фирменный «скин», натянутый на приложение на базе JavaScript, но ведь все работает. В веб-версии Winamp сохранены почти все возможности оригинального плеера, и даже есть поддержка сменных скинов – можно менять обложки, как и раньше.



Новый Winamp запросто может воспроизводить потоковое аудио или запускать файлы прямо с локального диска, и его можно не только открывать в браузере, но даже интегрировать прямо в код собственного сайта, если таковой у вас имеется. Исходный код проигрывателя открыт и опубликован в интернете. Кроме того, оригинальный Winamp все еще можно скачать на торрентах (есть официальная бесплатная версия), и он отлично работает и под Windows 7, и под Windows 10.