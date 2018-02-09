Apple призвала GitHub как можно быстрее удалить утечку исходного кода iOS

Часть исходного кода iOS вчера просочилась в Интернет и быстро была удалена после того, как Apple подала уведомление о демонстрации с GitHub, где был отправлен код.

Утечка, о которой впервые сообщала Motherboard, была для процесса iOS под названием «iBoot».

Он запускает систему при первом включении вашего iPhone и гарантирует, что выполняемый код действителен и берет начало от Apple . Он был отправлен в GitHub по этой ссылке, которая теперь отключена.

Утечка может позволить хакерам быстрее обнаруживать уязвимости iOS и сделать создание джейлбрейков iPhone проще, даже в условиях ужесточенных мер безопасности Apple .

Несмотря на то, что код теперь снят, все еще есть его резервные копии, распространяемые в Интернете, как упоминалось в сообщении о r / jailbreak.