Apple призвала GitHub как можно быстрее удалить утечку исходного кода iOS

Apple призвала GitHub как можно быстрее удалить утечку исходного кода iOS

Часть исходного кода iOS вчера просочилась в Интернет и быстро была удалена после того, как Apple подала уведомление о демонстрации с GitHub, где был отправлен код.

Утечка, о которой впервые сообщала Motherboard, была для процесса iOS под названием «iBoot».

Он запускает систему при первом включении вашего iPhone и гарантирует, что выполняемый код действителен и берет начало от Apple. Он был отправлен в GitHub по этой ссылке, которая теперь отключена.

Утечка может позволить хакерам быстрее обнаруживать уязвимости iOS и сделать создание джейлбрейков iPhone проще, даже в условиях ужесточенных мер безопасности Apple.

Несмотря на то, что код теперь снят, все еще есть его резервные копии, распространяемые в Интернете, как упоминалось в сообщении о r / jailbreak.

Джонатан Левин, который пишет книги о системном программировании iOS и macOS, отметил, что, учитывая, насколько Apple защищена от утечек, «это самая большая утечка в истории».


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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