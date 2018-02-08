Универсальный портрет программиста: образование, любимые языки и фреймворки

По данным отчета, примерно 25% опрошенных начали кодить еще до того, как получили права — до 16 лет, пишут AIN.UA.

Универсальный портрет программиста: образование, любимые языки и фреймворки

Технологическая революция и развитие ПК в 70-х годах особенно вдохновляли молодых людей на изучение компьютерных технологий: среди возрастной группы в 45-54 года около 47% начали кодить еще до 16 лет, в то же время, в возрастной группе от 18 до 24 лет только 20% начали кодить до 26.

Также, в исследовании содержится интересный график по странам с наивысшей долей программистов, которые начали кодить в совсем юном возрасте: от 5 до 10 лет — сейчас им по 30-40 лет. Украина — на 10 месте:

Универсальный портрет программиста: образование, любимые языки и фреймворки

Разработчики достаточно сильно склонны к самообразованию: примерно 74% отметили, что хотя бы частично учились кодить самостоятельно. Также 69% отметили, что учились по специальности на курсах или в вузе. Среди популярных платформ и средств, с помощью которых разработчики улучшают свои навыки, названы: Stack Overflow, YouTube, онлайн-курсы и книги:

Универсальный портрет программиста: образование, любимые языки и фреймворки

Также, составители исследования подготовили данные о тех языках программирования, специалистов по которым чаще всего ищут работодатели:

Универсальный портрет программиста: образование, любимые языки и фреймворки

Если же сравнивать, какие фреймворки нужны работодателям и какие фреймворки знают разработчики, получается такой график:

Универсальный портрет программиста: образование, любимые языки и фреймворки

Важнейшим ключевым навыком для работодателей является умение решать проблему, оно опередило даже уровень владения языком программирования:

Универсальный портрет программиста: образование, любимые языки и фреймворки

Абсолютное большинство опрошенных менеджеров по найму отметили, что сейчас прежде всего ценят в кандидатах опыт (90%) и портфолио работ — тот же профиль на GitHub (73%), образование по значимости — только на третьем месте (42%).

Среди языков, которые опрошенные разработчики планируют выучить следующими, доминируют языки, которые продвигают крупные технологические компании, вроде Rust, Scala, Go и Swift:

Универсальный портрет программиста: образование, любимые языки и фреймворки

Какие языки предпочитают разработчики? В таблице ниже 100% — это самые любимые, а -100% — соответственно, самые нелюбимые языки.

Универсальный портрет программиста: образование, любимые языки и фреймворки

И такое же сравнение по фреймворкам (на сайте с исследованием эти таблицы динамичные, можно смотреть выборки по возрастным группам разработчиков):

Универсальный портрет программиста: образование, любимые языки и фреймворки

Находясь в поиске места, соискатели-разработчики больше всего внимания обращают на возможность хорошего баланса между работой и личной жизнью. На втором месте — возможности профессионального роста и обучения, и только на третьем — зарплата. На четвертое место опрошенные поставили наличие умных людей и хороших команд, на пятое — интересные задачи, которые придется решать на рабочем месте.


Ольга Карпенко, AIN


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