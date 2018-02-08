В сеть утекла часть исходного кода iOS

Ключевой компонент iOS , код iBoot, который обеспечивает загрузку операционной системы, был похищен и опубликован на ресурсе GitHub . Разработчики уже подтвердили подлинность опубликованного кода.

Злоумышленники воспользовались частью исходников iOS 9.3.1, но благодаря этому можно взломать даже самые свежие сборки iOS , так как немалая его часть по-прежнему используется в iOS , включая и актуальные версии iOS 11.

В похищенном коде отсутствует часть компонентов, поэтому он не может быть скомпилирован в полноценную операционную систему. Однако с его помощью хакеры смогут найти уязвимость в iOS и взломать систему. Помимо этого, к коду прилагается набор документов, которые упростят создание эксплойтов для iPhone и iPad .