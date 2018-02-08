В сеть утекла часть исходного кода iOS

Ключевой компонент iOS, код iBoot, который обеспечивает загрузку операционной системы, был похищен и опубликован на
Злоумышленники воспользовались частью исходников iOS 9.3.1, но благодаря этому можно взломать даже самые свежие сборки iOS, так как немалая его часть по-прежнему используется в iOS, включая и актуальные версии iOS 11.
В похищенном коде отсутствует часть компонентов, поэтому он не может быть скомпилирован в полноценную операционную систему. Однако с его помощью хакеры смогут найти уязвимость в iOS и взломать систему. Помимо этого, к коду прилагается набор документов, которые упростят создание эксплойтов для iPhone и iPad.
В сеть уже не раз попадали разные части кода macOS и iOS, но с iBoot это происходит впервые. Следует отметить, что Apple, за обнаружение уязвимостей в защищенных компонентах программы загрузки, выплачивает до $200 000.