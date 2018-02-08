В сеть утекла часть исходного кода iOS

Ключевой компонент iOS, код iBoot, который обеспечивает загрузку операционной системы, был похищен и опубликован на ресурсе GitHub. Разработчики уже подтвердили подлинность опубликованного кода.

iBoot

Злоумышленники воспользовались частью исходников iOS 9.3.1, но благодаря этому можно взломать даже самые свежие сборки iOS, так как немалая его часть по-прежнему используется в iOS, включая и актуальные версии iOS 11.

В похищенном коде отсутствует часть компонентов, поэтому он не может быть скомпилирован в полноценную операционную систему. Однако с его помощью хакеры смогут найти уязвимость в iOS и взломать систему. Помимо этого, к коду прилагается набор документов, которые упростят создание эксплойтов для iPhone и iPad.

В сеть уже не раз попадали разные части кода macOS и iOS, но с iBoot это происходит впервые. Следует отметить, что Apple, за обнаружение уязвимостей в защищенных компонентах программы загрузки, выплачивает до $200 000.


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