Украинские программисты попали на первое место по решению задач (по тестам DataArt)
Украинские программисты заняли первое место по средним баллам за решение задач, согласно данным платформы Skillotron, которая разрабатывается компанией DataArt. Это игровая платформа, где можно тестировать свой уровень владения технологиями, в ней зарегистрировано порядка 7000 разработчиков из 54 стран мира. , пишут
Первое место с украинцами по средним баллам за решение задач занимают аргентинские программисты, дальше идут белорусы и поляки. Замыкают пятерку программисты из ОАЭ.
Самые популярные языки программирования среди украинских разработчиков, согласно данным платформы — это JavaSсript, Java и Python. На JavaSсript приходится 28,36%, за ним с большим отрывом — Java (13,92 %) и Python (4,42 %).
Украинские разработчики также отличились упорством: на прохождение тестов они тратят больше времени, чем в среднем по миру (5,5 минут). Это объединяет их с разработчиками из Казахстана, Великобритании, Беларуси и Аргентины.
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Soft
08.02.2018 16:30