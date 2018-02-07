Какие вопросы задают на IT-собеседованиях в Украине и зачем: примеры от GlobalLogic, Innovecs, Sigma и других

О жизни, вселенной и вообще: что и зачем спрашивают на собеседованиях у программистов

Иногда на собеседованиях кандидатам задают вопросы общего характера из разряда «Кем вы видите себя через 10 лет». Многих кандидатов это раздражает, и в обсуждениях подобные вопросы частенько становятся предметом шуток и мемов, пишут AIN.UA .

«Случается, что мы задаем вопросы, казалось бы, не имеющие отношения к собеседованию на конкретную позицию. Но именно они помогают нам лучше узнать человека, его интересы, мотивацию», — пояснила Recruitment Team Lead в компании Sigma Software Анна Додух.

Ниже несколько самых распространенных примеров таких вопросов от украинских рекрутеров и технических специалистов, которые интвервьюируют кандидатов. Мы также попросили их уточнить, какую именно информацию дают им ответы на эти вопросы.

Расскажите о своем идеальном рабочем дне. Благодаря этому вопросу можно понять, какие задачи интересны и приоритетны кандидату, сколько времени он отводит на работу и отдых в течение дня.

Благодаря этому вопросу можно понять, какие задачи интересны и приоритетны кандидату, сколько времени он отводит на работу и отдых в течение дня. Как вы думаете, зачем люди делают карьеру? Этот вопрос раскрывает мотивацию кандидатов.

Этот вопрос раскрывает мотивацию кандидатов. Почему вы хотите начать карьеру в сфере ИТ? Цель этого вопроса — прояснить мотивацию специалиста, его желание и готовность развиваться в выбранной профессии.

Как менялось ваше мировоззрение с каждым годом работы в IT-сфере? Видит ли кандидат, как динамично меняется IT-рынок, как растет конкуренция, понимает ли, что необходимо развиваться.

Видит ли кандидат, как динамично меняется IT-рынок, как растет конкуренция, понимает ли, что необходимо развиваться. Помните ли вы свой первый отказ после интервью? Рекрутер оценивает, как кандидат воспринимает критику, как относится к неудачам.

Рекрутер оценивает, как кандидат воспринимает критику, как относится к неудачам. Помните ли вы самое интересное и успешное интервью? Расскажите немного о нем . Ответ демонстрирует, как кандидат сам оценивает себя и свои достижения. Он также помогает рекрутеру скорректировать интервью таким образом, чтобы у кандидата о нем остались самые хорошие впечатления.

. Ответ демонстрирует, как кандидат сам оценивает себя и свои достижения. Он также помогает рекрутеру скорректировать интервью таким образом, чтобы у кандидата о нем остались самые хорошие впечатления. Расскажите о своих достижениях в жизни. Насколько и в чем вы успешны. «Если кандидат не способен вспомнить свои достижения или приводит примеры из далекого прошлого, которые к тому же выглядят тускло, будет ли он успешен на новой работе?», — комментирует Тарас, Engineering Manager в Innovecs.

«Если кандидат не способен вспомнить свои достижения или приводит примеры из далекого прошлого, которые к тому же выглядят тускло, будет ли он успешен на новой работе?», — комментирует Тарас, Engineering Manager в Innovecs. Почему вы хотите сменить компанию? «Мы задаем уже опытным кандидатам, — говорит Павел Харченко, консультанты по рекрутингу GlobalLogic. — Единого верного ответа на этот вопрос, как и на все подобные, естественно, не существует. Но склонность кандидата негативно отзываться о нынешнем или бывшем руководстве, коллегах или клиентах — всегда тревожный знак для рекрутера».

Что вы обычно делаете, когда понимаете, что не успеваете что-то сделать (слишком много задач)? «По ответу, способу решения можно о многом судить. Если человек берет на себя все, то он скорее всего не командный игрок, такой себе герой-одиночка. Если человек обратится к менеджеру по вопросу приоритезации задач и дополнительным ресурсам, то он рациональный, проактивный и скорее всего будет расти», — пояснил Андрей, Lead Software Engineer в Innovecs.

«По ответу, способу решения можно о многом судить. Если человек берет на себя все, то он скорее всего не командный игрок, такой себе герой-одиночка. Если человек обратится к менеджеру по вопросу приоритезации задач и дополнительным ресурсам, то он рациональный, проактивный и скорее всего будет расти», — пояснил Андрей, Lead Software Engineer в Innovecs. Что вы будете делать, если у вас осталась одна задача (нет задач)? Здесь интервьюер хочет выяснить, возьмет ли человек себе дополнительную работу, признается, что у него много свободного времени или займется самообучением.

Иногда на техническом собеседовании задают вопросы, у которых нет однозначных ответов. Например, с кандидатом обсуждается создание проекта с нуля. При этом основное значение имеет дискуссия, почему он выбрал тот или иной путь решения проблемы. Или просят привести пример своего поведения в непривычных ситуациях. «Рекрутеру и менеджеру специалиста важно понять, как кандидат реагирует на такие ситуации и какие стратегии применяет для их решения», — говорит Алена Мельник, консультант по рекрутингу, GlobalLogic.

Также кандидатам в программисты стоит подготовить ответы на такие вопросы:

Что такое для вас «идеальная работа»?

Какими качествами должен обладать хороший руководитель?

Какими ресурсами вы пользуетесь для отслеживания актуального уровня заработной платы в IT-сфере?

Вопросы с подвохом

Порой в ход идут каверзные вопросы, которые помогают выявить, действительно ли кандидат компетентен в технологиях, которые необходимы на конкретную позицию. «К сожалению, мы встречаем кандидатов, которые много чего указывают в своих резюме, но на практике не отслеживают тренды, не учатся новому — таких можно срезать достаточно элементарными «на сегодня» вопросами технического характера», — говорит Алексей, R&D Manager в компании Innovecs.

Например, в Intellias работают над большой Continuous integration платформой. Поэтому программистам, которые собеседуются в команду, задают много вопросов по Jenkins – инструменте, который позволяет автоматизировать часть процесса разработки программного обеспечения без обязательного участия человека.

«Большинство разработчиков сталкивались с Jenkins на примитивном уровне, поэтому нам приходится задавать каверзные вопросы, чтоб проверить наличие опыта работы с инструментом. Например, мы спрашиваем с какой версии в Jenkins появилась поддержка кластера для master. На самом же деле, ее не существует», — рассказал Дмитрий, Lead DevOps Engineer в Intellias.

Иногда получается забавно. «Например, кандидат отвечает: «С версии 2, с которой я еще не работал». Некоторые начинают вести себя агрессивно и доказывать, что в такой функциональности нет необходимости. Но мой любимый тип кандидатов – это тот, который я называю «позитивный». Они отвечают «Мне такое не нужно было» или «Не я за это отвечал», — говорит Дмитрий.

Примеров таких вопросов может быть бесконечное множество, но вывод один: честность — лучшая политика.

Как проходят технические собеседования

В некоторых украинских IT-компаниях не задают каверзные вопросы, но проверяют кандидата реальным боем. Например, в Railsware используют парное интервью. Один из специалистов компании работает в паре с кандидатом в течении 1,5 часов, чтобы понять, может ли кандидат строить софтовые решения или просто пишет строчки кода, как человек думает и как будет работать в команде со специалистами Railsware.

В свою очередь Андрей, Senior Technical Lead в Innovecs, заметил, что многие кандидаты срезаются уже на коротких 15-минутных тестах — самых элементарных, касающихся написания простого кода.

«Иногда достаточно увидеть, как человек использует горячие клавиши, чтобы получить представление о его уровне и опыте», — говорит он.

Простые задачи, например, с использованием доски, могут многое рассказать о кандидате: как он услышал и понял задачу; как будет решать; пошаговое достижение результатов — демонстрация рабочего цикла; способность увидеть ошибку, внести коррективы.

«Если кандидат задает слишком много вопросов, сомневается и не может довести решение задачи до конца, это сигнал для интервьюера, поскольку такая модель поведения, скорее всего, проявится в его работе», — говорит Тарас, Engineering Manager в Innovecs.

А для того, чтобы проверить, как человек оценивает свои задачи и насколько реально умеет распределить рабочее время, в Innovecs могут задать ситуативную задачу. Например, есть абстрактная веб-страница, кандидату нужно ее разбить на задачи, определить, что за чем делать, сколько времени займет каждая отдельная подзадача и все вместе.