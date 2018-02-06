Ежегодная конференция разработчиков Build от Microsoft начинается 7 мая

Сегодня Microsoft объявила о датах своей конференции разработчиков Build: ежегодный Windows confab будет проводиться на 7-9 мая.

Подобно прошлогоднему событию, она снова состоится в Сиэтле, штат Вашингтон, недалеко от штаб-квартиры компании в Редмонде.

Напомним, ранее Build проводили в Сан-Франциско.

Обычно, собирается конференция, где разработчики, потребители и партнеры Microsoft получают обширный взгляд на Windows и то, что она означает для будущего ОС и всех приложений.

Также обычно есть интересные анонсы аппаратных средств, связанных с инициативой компании Mixed Reality.

В 2018 году эта неделя мая будет особенно насыщенной, так как Microsoft Build конкурирует с Google .

Последняя также каждый год подробно рассказывает о предстоящих изменениях в Android, о поиске других доменов и новых решений, таких как интеллект и расширенная виртуальная реальность.