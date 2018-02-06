В Chrome-расширении Lighthouse появилась функция SEO-аудита
Google
Расширение Lighthouse представляет собой автоматический инструмент с открытым исходным кодом, позволяющий анализировать веб-страницы и улучшать их качество. Расширение призвано помочь вебмастерам избежать проблем с сайтом, поэтому Google назвал его Lighthouse, что означает «маяк».
Новая функция позволит разработчикам и вебмастерам проводить базовую проверку состояния любых веб-страниц с точки зрения поисковой оптимизации и выявлять возможности их улучшения.
Поскольку Lighthouse работает в браузере Chrome, проверки можно выполнять не только на страницах, которые общедоступны, но и на тех, что работают в тестовом режиме или требуют авторизации. В дальнейшем Google планирует расширить возможности инструмента.
Использовать инструмент проверки можно двумя способами: с помощью расширения Lighthouse для браузера Chrome и через инструменты разработчика в браузере Chrome Canary. Более подробная информация и инструкции доступны в
При корректной работе всех функций со временем они будут добавлены в основную версию инструментов разработчика для Chrome.
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05.02.2018 16:12