В Chrome-расширении Lighthouse появилась функция SEO-аудита

Google сообщил , что теперь с помощью расширения Lighthouse для браузера Chrome можно проверять поисковую оптимизацию страниц.

Расширение Lighthouse представляет собой автоматический инструмент с открытым исходным кодом, позволяющий анализировать веб-страницы и улучшать их качество. Расширение призвано помочь вебмастерам избежать проблем с сайтом, поэтому Google назвал его Lighthouse, что означает «маяк».

Новая функция позволит разработчикам и вебмастерам проводить базовую проверку состояния любых веб-страниц с точки зрения поисковой оптимизации и выявлять возможности их улучшения.

Поскольку Lighthouse работает в браузере Chrome , проверки можно выполнять не только на страницах, которые общедоступны, но и на тех, что работают в тестовом режиме или требуют авторизации. В дальнейшем Google планирует расширить возможности инструмента.

Использовать инструмент проверки можно двумя способами: с помощью расширения Lighthouse для браузера Chrome и через инструменты разработчика в браузере Chrome Canary. Более подробная информация и инструкции доступны в русскоязычном блоге Google для вебмастеров.