В Chrome-расширении Lighthouse появилась функция SEO-аудита

Google сообщил, что теперь с помощью расширения Lighthouse для браузера Chrome можно проверять поисковую оптимизацию страниц.

Расширение Lighthouse представляет собой автоматический инструмент с открытым исходным кодом, позволяющий анализировать веб-страницы и улучшать их качество. Расширение призвано помочь вебмастерам избежать проблем с сайтом, поэтому Google назвал его Lighthouse, что означает «маяк».

Новая функция позволит разработчикам и вебмастерам проводить базовую проверку состояния любых веб-страниц с точки зрения поисковой оптимизации и выявлять возможности их улучшения.

Поскольку Lighthouse работает в браузере Chrome, проверки можно выполнять не только на страницах, которые общедоступны, но и на тех, что работают в тестовом режиме или требуют авторизации. В дальнейшем Google планирует расширить возможности инструмента.

Использовать инструмент проверки можно двумя способами: с помощью расширения Lighthouse для браузера Chrome и через инструменты разработчика в браузере Chrome Canary. Более подробная информация и инструкции доступны в русскоязычном блоге Google для вебмастеров.

При корректной работе всех функций со временем они будут добавлены в основную версию инструментов разработчика для Chrome.


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