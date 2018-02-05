Microsoft «переключается» с Windows 10 S на ‘S Mode’
Microsoft решила присмотреться к Windows 10 S, новой версии Windows, разработанной для конкуренции с Chrome OS.
Гигант программного обеспечения первоначально объявил Windows 10 S специальной версией операционной системы для образовательных клиентов, которая ограничивается запуском приложений Microsoft Store.
Neowin сначала заметил, что Microsoft планирует новый «S Mode» для Windows 10 Home, Pro и Enterprise, — сообщают СМИ.
Этот S-режим по существу будет блокировать любую копию Windows 10, чтобы он мог запускать приложения из Microsoft Store и делает именно то, что было создано для выделенной операционной системы Windows 10 S.
Согласно данным Thurrott, 60% пользователей Windows 10 S остались в операционной системе, вместо того, чтобы бесплатно перейти на Windows 10 Pro.
По сообщениям источника, 60% из тех, кто действительно переключается, делают это в течение первых двадцать четыре часа работы с устройством Windows 10 S, и если они не переключаются через неделю, тогда 83% придерживаются 10 S.
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03.02.2018 15:04