Microsoft «переключается» с Windows 10 S на ‘S Mode’

Microsoft решила присмотреться к Windows 10 S, новой версии Windows, разработанной для конкуренции с Chrome OS.

Гигант программного обеспечения первоначально объявил Windows 10 S специальной версией операционной системы для образовательных клиентов, которая ограничивается запуском приложений Microsoft Store.

Neowin сначала заметил, что Microsoft планирует новый «S Mode» для Windows 10 Home, Pro и Enterprise, — сообщают СМИ .

Этот S-режим по существу будет блокировать любую копию Windows 10, чтобы он мог запускать приложения из Microsoft Store и делает именно то, что было создано для выделенной операционной системы Windows 10 S.

Согласно данным Thurrott, 60% пользователей Windows 10 S остались в операционной системе, вместо того, чтобы бесплатно перейти на Windows 10 Pro.

По сообщениям источника, 60% из тех, кто действительно переключается, делают это в течение первых двадцать четыре часа работы с устройством Windows 10 S, и если они не переключаются через неделю, тогда 83% придерживаются 10 S.