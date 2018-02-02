Пакет программ Office 2019 не будет поддерживать старые версии Windows

Софтверный гигант Microsoft работает над новым пакетом программ Office 2019, который, что НЕ видно из названия, выйдет уже в текущем году. Как стало известно, он окажется еще одним рычагом давления Microsoft – чтобы иметь возможность пользоваться им, придется отказаться от старых версий ОС Windows.

Office 2019

Другими словами, пакет Office 2019 не запустится ни под Windows 8, ни под Windows 7, не говоря уже о Vista и XP – только Windows 10, и никаких послаблений. Об этом сообщается в официальном блоге Microsoft, так что на деле все будет именно так, но тут следует отметить, что речь идет именно об автономном Office 2019, а не о подписке на Office 365. Кроме того, данная новость не касается яблочной версии Office, там совсем другие сроки релиза и ограничения.

Словом, все те, кто хочет оценить Office 2019 в деле, будут вынуждены переехать на «Десятку», и некоторым для этого потребуется купить новый ПК или ноутбук. Поддержка Office 2019 будет осуществляться в течение семи лет, пять из которых пакет будет получать основную поддержку, а оставшиеся два года – расширенную. Новый Офис увидит свет во второй половине 2018 года и будет включать в себя стандартные программы, а также бизнес-версию Skype. Ближе к лету Microsoft выпустит превью-версию Office 2019 для ознакомления с возможностями и коллективного поиска багов.

Максим Мишенев, MobileDevice


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