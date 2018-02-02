Пакет программ Office 2019 не будет поддерживать старые версии Windows

Софтверный гигант Microsoft работает над новым пакетом программ Office 2019, который, что НЕ видно из названия, выйдет уже в текущем году. Как стало известно, он окажется еще одним рычагом давления Microsoft – чтобы иметь возможность пользоваться им, придется отказаться от старых версий ОС Windows.



Другими словами, пакет Office 2019 не запустится ни под Windows 8, ни под Windows 7, не говоря уже о Vista и XP – только Windows 10, и никаких послаблений. Об этом сообщается в официальном блоге Microsoft , так что на деле все будет именно так, но тут следует отметить, что речь идет именно об автономном Office 2019, а не о подписке на Office 365. Кроме того, данная новость не касается яблочной версии Office, там совсем другие сроки релиза и ограничения.



Словом, все те, кто хочет оценить Office 2019 в деле, будут вынуждены переехать на «Десятку», и некоторым для этого потребуется купить новый ПК или ноутбук. Поддержка Office 2019 будет осуществляться в течение семи лет, пять из которых пакет будет получать основную поддержку, а оставшиеся два года – расширенную. Новый Офис увидит свет во второй половине 2018 года и будет включать в себя стандартные программы, а также бизнес-версию Skype. Ближе к лету Microsoft выпустит превью-версию Office 2019 для ознакомления с возможностями и коллективного поиска багов.