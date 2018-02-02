Windows 10 обошла Windows 7 по доли использования

Операционная система Windows 10 впервые обошла Windows 7 по доли использования в мировом масштабе. Об этом свидетельствуют данные аналитического ресурса StatCounter.

Эта веха была достигнута спустя примерно 29 месяцев после запуска Windows 10 компанией Microsoft .

Windows 10 начала 2018 год с долей использования в 42,78%. При этом доля Windows 7 сократилась до 41,86%, и операционная система опустилась на второе место. Далее идут Windows 8.1 (8,72%), Windows XP (3,36%), Windows 8 (2,44%) и Windows Vista (0,74%).

Официальный релиз Windows 10 состоялся 29 июля 2015 года. В первые четыре недели после выхода операционная система была установлена на 75 млн устройств, спустя 10 недель – на 110 млн, через полгода – на 200 млн, спустя 9 месяцев – на 300 млн, через 11 месяцев – на 350 млн устройств.

Изначально Microsoft планировал достичь цифры в 1 млрд устройств под управлением Windows 10 в «два или три года» после релиза. Однако впоследствии компания признала, что эти прогнозы были слишком оптимистичными.

Отметки в 500 млн устройств Windows 10 достигла за 21 месяц после запуска.

В январе 2017 года рыночная доля операционной системы Windows 10 превысила 25%.

StatCounter ежемесячно измеряет просмотры страниц по своей базе из более чем 2 млн сайтов. Результаты показывают, какие операционные системы используются больше всего. При этом компания не измеряет количество пользователей. Соответственно, последние полученные StatCounter результаты не обязательно говорят о том, что у Windows 10 больше пользователей, чем у Windows 7.