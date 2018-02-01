На смену вирусу WannaCry пришел майнер WannaMine

Эксплойт EternalBlue, в свое время похищенный у Агентства национальной безопасности США, продолжает использоваться злоумышленниками в качестве компонента вредоносного ПО. Новый вирус WannaMine, созданный на базе EternalBlue, тайно майнит криптовалюту на компьютерах жертв.

WannaMine может заразить компьютер разными способами – от клика по вредоносной ссылке, до прицельного удаленного проникновения в систему. Сначала вирус использует инструмент Mimikatz для получения доступа к логинам и паролям в памяти компьютера. Если Mimikatz не удается справиться с задачей, то на помощь приходит EternalBlue.

В случае если компьютер является частью корпоративной сети, например, находится в офисе, WannaMine с помощью украденных данных заразит и остальные компьютеры, что может парализовать работу компании на несколько дней или даже недель.

Брайан Йорк (Bryan York), директор агенства безопасности CrowdStrike:

«Если раньше EternalBlue использовался только хакерами государственного уровня, теперь он становится более распространенным и появляется в вирусах обычных киберпреступников».

Напомним, в 2017 году эксплойт EternalBlue лег в основу глобального вируса WannaCry, поразившего 150 стран мира. За это время его создатели заработали в общей сумме около $140 тысяч в биткоинах, а общий ущерб от атаки был оценен в $1 миллиард.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Adblock Plus: блокировщик рекламы в Chrome будет блокировать только 16% всех объявленийAdblock Plus: блокировщик рекламы в Chrome будет блокировать только 16% всех объявлений
Разработчики AdBlock Plus раскритиковали блокировщик рекламы от GoogleРазработчики AdBlock Plus раскритиковали блокировщик рекламы от Google
Вредоносный код для майнинга встраивают даже в рекламу на YouTubeВредоносный код для майнинга встраивают даже в рекламу на YouTube
Microsoft выпускает аварийное обновление для WindowsMicrosoft выпускает аварийное обновление для Windows
WhatsApp стала первым крупным приложением для обмена сообщениями для поддержки Apple CarPlayWhatsApp стала первым крупным приложением для обмена сообщениями для поддержки Apple CarPlay
Блок рекламы


Похожие новости
Создатели WannaCry вывели $140 тысяч, полученных от жертв атакиСоздатели WannaCry вывели $140 тысяч, полученных от жертв атаки
Во Франции рассказали, как обмануть вирус WannaCryВо Франции рассказали, как обмануть вирус WannaCry
В Microsoft рассказали, что придет на смену Internet ExplorerВ Microsoft рассказали, что придет на смену Internet Explorer
OpenIndiana 2015.03 — новый релиз дистрибутива, пришедшего на смену OpenSolarisOpenIndiana 2015.03 — новый релиз дистрибутива, пришедшего на смену OpenSolaris
На смену JPEG приходит новый форматНа смену JPEG приходит новый формат
Новый дизайн Google Material пришелся по душе разработчикам настольных ОСНовый дизайн Google Material пришелся по душе разработчикам настольных ОС
Троянцы с претензией на авторское право: как не надо делать скрытые биткоин-майнерыТроянцы с претензией на авторское право: как не надо делать скрытые биткоин-майнеры
Android Honeycomb придет на смену GingerbreadAndroid Honeycomb придет на смену Gingerbread
Вирусу «I Love You» — 10 летВирусу «I Love You» — 10 лет
ThreatFire 4.10.1: в дополнение к антивирусуThreatFire 4.10.1: в дополнение к антивирусу
Последние новости
Подгружаем последние новости