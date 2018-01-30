WhatsApp стала первым крупным приложением для обмена сообщениями для поддержки Apple CarPlay
Как сообщается, WhatsApp теперь поддерживается Apple CarPlay.
iCulture информирует, что приложение популярного обмена сообщениями в данное время работает с автомобильной платформой Apple после обновления последней версии WhatsApp версии 2.18.20.
По данным источника, после установки обновлений WhatsApp будет автоматически отображаться как приложение.
Когда ваш iPhone подключен к CarPlay, он будет работать как любое другое приложение для обмена сообщениями из-за строгих правил Apple для приложений.
Вы сможете увидеть сообщения, которые еще не открыты, через значок. Попросите Siri прочитать полученные сообщения и отправить новые с помощью диктовки.
Согласно iCulture, единственная реальная разница между реализацией WhatsApp и собственным приложением iMessage от Apple заключается в том, что WhatsApp не имеет возможности прокручивать список потоков сообщений.
К слову, новое обновление сейчас доступно на устройствах iOS.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
29.01.2018 21:29