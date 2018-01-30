WhatsApp стала первым крупным приложением для обмена сообщениями для поддержки Apple CarPlay

Как сообщается, WhatsApp теперь поддерживается Apple CarPlay.

iCulture информирует, что приложение популярного обмена сообщениями в данное время работает с автомобильной платформой Apple после обновления последней версии WhatsApp версии 2.18.20.

По данным источника, после установки обновлений WhatsApp будет автоматически отображаться как приложение.

Когда ваш iPhone подключен к CarPlay, он будет работать как любое другое приложение для обмена сообщениями из-за строгих правил Apple для приложений.

Вы сможете увидеть сообщения, которые еще не открыты, через значок. Попросите Siri прочитать полученные сообщения и отправить новые с помощью диктовки.

Согласно iCulture, единственная реальная разница между реализацией WhatsApp и собственным приложением iMessage от Apple заключается в том, что WhatsApp не имеет возможности прокручивать список потоков сообщений.