WhatsApp стала первым крупным приложением для обмена сообщениями для поддержки Apple CarPlay

WhatsApp стала первым крупным приложением для обмена сообщениями для поддержки Apple CarPlay

Как сообщается, WhatsApp теперь поддерживается Apple CarPlay.

iCulture информирует, что приложение популярного обмена сообщениями в данное время работает с автомобильной платформой Apple после обновления последней версии WhatsApp версии 2.18.20.

По данным источника, после установки обновлений WhatsApp будет автоматически отображаться как приложение.

Когда ваш iPhone подключен к CarPlay, он будет работать как любое другое приложение для обмена сообщениями из-за строгих правил Apple для приложений.

Вы сможете увидеть сообщения, которые еще не открыты, через значок. Попросите Siri прочитать полученные сообщения и отправить новые с помощью диктовки.

Согласно iCulture, единственная реальная разница между реализацией WhatsApp и собственным приложением iMessage от Apple заключается в том, что WhatsApp не имеет возможности прокручивать список потоков сообщений.

К слову, новое обновление сейчас доступно на устройствах iOS.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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