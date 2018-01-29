Microsoft выпускает аварийное обновление для Windows

В этом месяце Microsoft была вынуждена выпустить второе обновление безопасности для решения проблем, связанных с обновлениями прошивки Intel Spectre.

На прошедшей неделе представители фирмы Intel предупредили, что обновления для системы безопасности были ошибочными, в результате чего некоторые из них автоматически перезагрузились.

Затем корпорация Intel в своих последних финансовых результатах дала предупреждение о том, что ее обновления прошивки могут привести к «потере или повреждению данных».

Корпорация Intel рекомендует пользователям и заказчикам просто прекратить обновление прошивки до тех пор, пока не будут доступны проверенные обновления.

Microsoft сделала еще один шаг вперед и выпускает новое обновление программного обеспечения для систем Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10 для отключения защиты от Spectre 2.

Корпорация утверждает, что ее тестирование показало, что обновление предотвращает перезагрузку.

Microsoft выпустила обновление в составе своего каталога Windows Update, что означает, что вам нужно будет загрузить его вручную.