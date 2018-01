Вредоносный код для майнинга встраивают даже в рекламу на YouTube

О том, как программы-майнеры зарабатывают на ресурсах пользователя, подгружаясь из браузера без ведома владельца устройства, и зарабатывая криптовалюту для своих создателей, мы уже рассказывали ранее. На днях стало известно, что подобные программы-паразиты могут подгружаться даже из рекламы YouTube. , пишут AIN.UA

По данным ArsTechnica, еще в конце прошлой недели пользователи стали жаловаться, что их антивирусы сообщают о майнинговом коде, когда они смотрят ролики на YouTube. Причем, если в процессе поменять браузер, майнинговая активность все равно продолжается.

Hey @avast_antivirus seems that you are blocking crypto miners ( #coinhive ) in @YouTube #ads

Thank you ? https://t.co/p2JjwnQyxz