Магазин приложений по подписке украинской MacPaw за год вышел на продажи в $1,5 млн

Украинский разработчик приложений для macOS официально запустил магазин приложений по подписке Setapp 25 января 2017 года. Это моменту предшествовало несколько месяцев закрытого тестирования по приглашениям. Спустя год компания рассказала о результатах работы конкурента AppStore изданию TechCrunch, пишут AIN.UA.

Setapp предлагает пользователям неограниченный доступ к приложениям магазина за $9,99 в месяц. Год назад в Setapp было 61 приложение. Сейчас их число выросло до 105 и MacPaw продолжает добавлять новые. Количество приложений в будущем ограничат 300 — столько должно хватить, чтобы покрыть почти все нужды пользователей Mac. Пока в MacPaw отметили, что средний пользователь работает с менее чем 10 приложениями в месяц.

Магазин приложений по подписке украинской MacPaw за год вышел на продажи в $1,5 млн

Годовая ожидаемая (recurring) выручка составляет около $1,5 млн. На протяжение 12 месяцев новую модель магазина приложений опробовали 295 000 пользователей, а 15 000 превратились в ежемесячно платящих подписчиков.

Но, по факту, большинство этих денег достается разработчикам — между ними делят 70% от выручки в зависимости от того, с какой интенсивностью используют их приложения. Также две трети оставшихся 30% разработчики получат в качестве партнерских отчислений, размер которых зависит от «ценности» приведенных ими на платформу пользователями — точнее, времени, которое они проведут на Setapp.

В ближайшее время в MacPaw планируют запустить семейные аккаунты, чтобы дать доступ нескольким людям по одной подписке. Компания также хочет запустить Setapp для бизнеса.


Павел Красномовец, AIN


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