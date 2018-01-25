Магазин приложений по подписке украинской MacPaw за год вышел на продажи в $1,5 млн
Украинский разработчик приложений для macOS официально запустил магазин приложений по подписке Setapp 25 января 2017 года. Это моменту предшествовало несколько месяцев закрытого тестирования по приглашениям. Спустя год компания
Setapp предлагает пользователям неограниченный доступ к приложениям магазина за $9,99 в месяц. Год назад в Setapp было 61 приложение. Сейчас их число выросло до 105 и MacPaw продолжает добавлять новые. Количество приложений в будущем ограничат 300 — столько должно хватить, чтобы покрыть почти все нужды пользователей Mac. Пока в MacPaw отметили, что средний пользователь работает с менее чем 10 приложениями в месяц.
Годовая ожидаемая (recurring) выручка составляет около $1,5 млн. На протяжение 12 месяцев новую модель магазина приложений опробовали 295 000 пользователей, а 15 000 превратились в ежемесячно платящих подписчиков.
Но, по факту, большинство этих денег достается разработчикам — между ними делят 70% от выручки в зависимости от того, с какой интенсивностью используют их приложения. Также две трети оставшихся 30% разработчики получат в качестве партнерских отчислений, размер которых зависит от «ценности» приведенных ими на платформу пользователями — точнее, времени, которое они проведут на Setapp.
В ближайшее время в MacPaw планируют запустить семейные аккаунты, чтобы дать доступ нескольким людям по одной подписке. Компания также хочет запустить Setapp для бизнеса.
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24.01.2018 14:29