Apple выпустила macOS High Sierra 10.13.3

Спустя месяц после изначального релиза macOS High Sierra 10.13.2 и через неделю после выхода дополнительного апдейта macOS Sierra 10.13.2 корпорация Apple выпустила обновление десктопной операционной системы macOS High Sierra 10.13.3.

macOS High Sierra

Апдейт не включает в себя никаких новых функций, но устраняет ошибки и недоработки, а также закрывает уязвимости в процессорах Spectre и Meltdown и повышает безопасность. Помимо этого, Apple исправила ошибку, которая позволяла разблокировать меню App Store в системных настройках с любым паролем, и исправила проблему с неправильным порядком бесед в Messages.

Пользователи могут установить macOS High Sierra 10.13.3 через стандартную систему обновлений ОС в Mac App Store.


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