Какие языки выбирают украинские программисты: пишут на Java, учат Python
Тройка лидеров не изменилась: на первом месте традиционно Java, на втором JavaScript, а на третьем C#. Go и TypeScript впервые вошли в десятку самых используемых, а Clojure — в двадцатку. Замыкает топ-20 язык R, пишут
Java остается самым распространенным языком программирования, но последние два года доля этого языка значительно сокращается, отмечается в исследовании. Возможно, это связано с развитием альтернативных JVM-языков, а может быть, и с альтернативами самой JVM.
JavaScript по-прежнему растет, но темпы значительно замедлились. Впрочем, картинка меняется, если вспомнить, что TypeScript является расширением JavaScript. Тогда видно, что суммарные темпы роста JavaScript/TypeScript остаются те же.
Доля C# так же медленно понижается. Доля Python растет — он стал доминирующей платформой в Data Science.
Примечательно резкое возрастание роли Go. С одной стороны, легкий порог вхождения сделал свое дело, разработчики «почувствовали» вкус высокоуровневой поддержки конкурентности, с другой — наличие встроенных средств для организации структурированного RPC. Сейчас можно сказать, что Go занял свою нишу.
Переход iOS-разработки на Swift более или менее предсказуем: если в прошлом году Swift использовала где-то половина iOS разработчиков, то в этом году — 76%.
Доля Scala за год осталась практически без изменений. Немного выросло использование C.
Еще примечательно возрастание доли Kotlin практически с нуля до почти 1%. Вероятно, это связано с тем, что Google приняла его официальным языком разработки в Android.
Тут похожая ситуация, разве что уменьшение доли Java более стремительное, как и увеличение доли Kotlin. То же самое с JavaScript и TypeScript. Scala реже рассматривают как язык следующего проекта, хотя все равно больше его текущего использования. Так что заводить в Украину проекты еще возможно. Также можно отметить «вторую волну» интереса к Rust и наличие ядра сторонников Erlang.
Есть ли разница в использовании языков у нас и за границей? Да, и довольно большая. За границей больше пишут на Java, Go и Scala и меньше — на JavaScript, PHP и C#. Впрочем, там характеристики опыта и возраста аудитории тоже другие, так что механически переносить результаты нельзя.
Изучение новых языков и образование
Большая часть опрошенных (52%) планируют изучить какой-то новый язык программирования в следующем году; еще 30% не уверены.
Фаворит этого года — Python, также будут смотреть на Go, TypeScript, Kotlin. Есть люди, еще не знакомые с Java и JavaScript.
По-прежнему большинство респондентов (57%) собираются осваивать новый язык самостоятельно с помощью книг и документации, не прибегая к курсам. Онлайн-курсы будут смотреть 30%, а к помощи офлайн-курсов с преподавателями прибегнут 8%.
В этот раз аналитики предложили также посмотреть, каким был первый язык программирования, изученный разработчиками. Изменения первого языка иллюстрирует то, как меняется система IT-образования в Украине. И она таки немного меняется.
Pascal/Delphi постепенно уходят, все больше людей пишут свои первые программы на C++ (больше, чем на Java). Поэтому есть надежда, что вместо устаревших технологий студенты будут осваивать чуть менее устаревшие ?
Финальная таблица
|№
|Язык
|Доля рынка
|Изменения
|Основной
|Дополнительный
|Свои проекты
|Индекс удовлетворенности
|1
|Java
|20.67
|-2.7
|1429
|945
|1544
|0.63
|2
|JavaScript
|16.54
|1143
|3609
|2322
|0.61
|3
|C#
|14.11
|975
|557
|1083
|0.77
|4
|PHP
|13.05
|902
|700
|1053
|0.60
|5
|Python
|9.76
|+1
|675
|1174
|1150
|0.69
|6
|C++
|4.96
|343
|566
|614
|0.59
|7
|Swift
|3.4
|+1.16
|235
|161
|306
|0.86
|8
|Ruby
|2.97
|205
|230
|249
|0.60
|9
|Go
|2
|+1.2
|140
|293
|370
|0.85
|10
|TypeScript
|2
|+1.75
|139
|917
|522
|0.64
|11
|Scala
|1.55
|107
|179
|184
|0.77
|12
|C
|1.4
|96
|354
|244
|0.28
|13
|1C
|1.12
|78
|50
|52
|0.18
|14
|Objective-C
|1
|-0.79
|73
|285
|147
|0.18
|15
|Kotlin
|+0.7
|64
|243
|210
|0.86
|16
|PL-SQL
|68
|894
|153
|0.22
|17
|T-SQL
|55
|780
|209
|0.24
|18
|Pascal/Delphi
|40
|88
|129
|0.3
|19
|Perl
|21
|97
|35
|0.3
|20
|Clojure
|20
|31
|71
|0.75
|21
|R
|20
|125
|82
|0.25
|22
|Apex
|11
|3
|1
|0.18
|23
|ActionScript
|11
|42
|38
|0.3
|24
|Groovy
|11
|95
|14
|0.01
Ранее на AIN.UA выходил рейтинг самых популярных языков программирования по версии GitHub.
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