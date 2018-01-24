Какие языки выбирают украинские программисты: пишут на Java, учат Python

Тройка лидеров не изменилась: на первом месте традиционно Java, на втором JavaScript, а на третьем C#. Go и TypeScript впервые вошли в десятку самых используемых, а Clojure — в двадцатку. Замыкает топ-20 язык R, пишут AIN.UA .

Java остается самым распространенным языком программирования, но последние два года доля этого языка значительно сокращается, отмечается в исследовании. Возможно, это связано с развитием альтернативных JVM-языков, а может быть, и с альтернативами самой JVM.

JavaScript по-прежнему растет, но темпы значительно замедлились. Впрочем, картинка меняется, если вспомнить, что TypeScript является расширением JavaScript. Тогда видно, что суммарные темпы роста JavaScript/TypeScript остаются те же.

Доля C# так же медленно понижается. Доля Python растет — он стал доминирующей платформой в Data Science.

Примечательно резкое возрастание роли Go. С одной стороны, легкий порог вхождения сделал свое дело, разработчики «почувствовали» вкус высокоуровневой поддержки конкурентности, с другой — наличие встроенных средств для организации структурированного RPC. Сейчас можно сказать, что Go занял свою нишу.

Переход iOS-разработки на Swift более или менее предсказуем: если в прошлом году Swift использовала где-то половина iOS разработчиков, то в этом году — 76%.

Доля Scala за год осталась практически без изменений. Немного выросло использование C.

Еще примечательно возрастание доли Kotlin практически с нуля до почти 1%. Вероятно, это связано с тем, что Google приняла его официальным языком разработки в Android.

Тут похожая ситуация, разве что уменьшение доли Java более стремительное, как и увеличение доли Kotlin. То же самое с JavaScript и TypeScript. Scala реже рассматривают как язык следующего проекта, хотя все равно больше его текущего использования. Так что заводить в Украину проекты еще возможно. Также можно отметить «вторую волну» интереса к Rust и наличие ядра сторонников Erlang.

Есть ли разница в использовании языков у нас и за границей? Да, и довольно большая. За границей больше пишут на Java, Go и Scala и меньше — на JavaScript, PHP и C#. Впрочем, там характеристики опыта и возраста аудитории тоже другие, так что механически переносить результаты нельзя.

Изучение новых языков и образование

Большая часть опрошенных (52%) планируют изучить какой-то новый язык программирования в следующем году; еще 30% не уверены.

Фаворит этого года — Python, также будут смотреть на Go, TypeScript, Kotlin. Есть люди, еще не знакомые с Java и JavaScript.

По-прежнему большинство респондентов (57%) собираются осваивать новый язык самостоятельно с помощью книг и документации, не прибегая к курсам. Онлайн-курсы будут смотреть 30%, а к помощи офлайн-курсов с преподавателями прибегнут 8%.

В этот раз аналитики предложили также посмотреть, каким был первый язык программирования, изученный разработчиками. Изменения первого языка иллюстрирует то, как меняется система IT-образования в Украине. И она таки немного меняется.

Pascal/Delphi постепенно уходят, все больше людей пишут свои первые программы на C++ (больше, чем на Java). Поэтому есть надежда, что вместо устаревших технологий студенты будут осваивать чуть менее устаревшие ?

Финальная таблица

№ Язык Доля рынка Изменения Основной Дополнительный Свои проекты Индекс удовлетворенности 1 Java 20.67 -2.7 1429 945 1544 0.63 2 JavaScript 16.54 1143 3609 2322 0.61 3 C# 14.11 975 557 1083 0.77 4 PHP 13.05 902 700 1053 0.60 5 Python 9.76 +1 675 1174 1150 0.69 6 C++ 4.96 343 566 614 0.59 7 Swift 3.4 +1.16 235 161 306 0.86 8 Ruby 2.97 205 230 249 0.60 9 Go 2 +1.2 140 293 370 0.85 10 TypeScript 2 +1.75 139 917 522 0.64 11 Scala 1.55 107 179 184 0.77 12 C 1.4 96 354 244 0.28 13 1C 1.12 78 50 52 0.18 14 Objective-C 1 -0.79 73 285 147 0.18 15 Kotlin +0.7 64 243 210 0.86 16 PL-SQL 68 894 153 0.22 17 T-SQL 55 780 209 0.24 18 Pascal/Delphi 40 88 129 0.3 19 Perl 21 97 35 0.3 20 Clojure 20 31 71 0.75 21 R 20 125 82 0.25 22 Apex 11 3 1 0.18 23 ActionScript 11 42 38 0.3 24 Groovy 11 95 14 0.01

Ранее на AIN.UA выходил рейтинг самых популярных языков программирования по версии GitHub.