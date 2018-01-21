Office для Mac добавляет редактирование документа в режиме реального времени
Microsoft Office 2016 для Mac обновлен до версии 16.9. Он получил новые функции для своего набора программ: PowerPoint, Outlook, Word и Excel.
Обновление включает в себя редактирование в «реальном времени» в программах PowerPoint, Word, Excel.
Несколько человек могут что-то делать с документом в одно и то же время, а миниатюры в углу окна показывают, кто именно над ним работает.
Вы также можете отслеживать и определять, кто вносит изменения, следуя появляющимся значкам флага.
Еще есть одна новая функция для Excel, PowerPoint и Word — автоматическое облачное сохранение документов, рабочих листов и презентаций, в которых Microsoft сообщает о синхронизации в считанные секунды.
Существует также функция истории версий, которая позволяет видеть изменения, и дает доступ к более ранним версиям документа.
В дополнение к этим функциям пользователи теперь могут быстро получать доступ к вашим наиболее часто используемым сайтам и группам через меню «Открыть».
Excel теперь имеет больше диаграмм, функций и лучшую поддержку диаграмм сводной таблицы.
Outlook позволяет использовать значки-жесты для фиксации входящих сообщений.
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