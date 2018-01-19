Как выглядит таинственная ОС, над которой работает Google (скриншоты и видео)

Еще с прошлого года пользователи обсуждали таинственный новый проект Google — opensource-операционную систему под кодовым названием Fuchsia, кто-то даже предполагал, что со временем она призвана вообще заменить Android. На конференции разработчиков Google I/O в прошлом году вице-президенту по разработке Google Дейву Берке задали вопрос о проекте Fuchsia — он максимально избежал конкретики в ответе, однако признал, что это «экспериментальный проект на ранней стадии… и что он независим от Android», пишут AIN.UA.

Сейчас некоторым журналистам и блогерам удалось добраться до разработки и поделиться деталями о том, как устроена Fuchsia. Ars Technica опубликовала обзор работы ОС на Pixelbook. При установке система переслала около 1 ГБ файлов несколькими пакетами.

Как выглядит таинственная ОС, над которой работает Google (скриншоты и видео)

Фото — Ars Technica

Обычно ОС устанавливаются со съемных дисков или с помощью программы-установщика. Fuchsia ставится с загрузочной флешки с Zedboot — простого установщика, который подключается к сети и пересылает системные файлы.

Экран блокировки выглядит так — из него можно залогиниться в систему, подключиться к Wi-Fi или же зайти в гостевой профиль:

Как выглядит таинственная ОС, над которой работает Google (скриншоты и видео)

Фото — Ars Technica

Если нажать на кнопку авторизации, система выдаст окно логина в сервисы Google, правда, журналист отмечает, что ему это не удалось. Если нажать Caps Lock, система откроет консоль.

Рабочий стол выглядит так:

Как выглядит таинственная ОС, над которой работает Google (скриншоты и видео)

Фото — Ars Technica

Он одинаков на ноутбуке и смартфоне. Если нажать центральную кнопку (с розовыми кругами), откроется меню быстрых настроек (громкость, режимы, выход из учетной записи).

Недавно запущенные приложения появляются сверху рабочего стола, есть режим разделенного экрана.

Как выглядит таинственная ОС, над которой работает Google (скриншоты и видео)

Фото — Ars Technica

Авторы обзора отмечают, что браузер пока недоработан и не может полноценно рендерить сайты. В целом, пока не все приложения работают в этой сборке. Техническую документацию о ядре системы можно посмотреть здесь.

Работу ОС на данной стадии можно также понаблюдать в серии видео от блогера Mitch Blevins:


Ольга Карпенко, AIN


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