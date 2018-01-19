Как выглядит таинственная ОС, над которой работает Google (скриншоты и видео)
Еще с прошлого года пользователи обсуждали таинственный новый проект Google — opensource-операционную систему под кодовым названием Fuchsia, кто-то даже предполагал, что со временем она призвана вообще заменить Android. На конференции разработчиков Google I/O в прошлом году вице-президенту по разработке Google Дейву Берке
Сейчас некоторым журналистам и блогерам удалось добраться до разработки и поделиться деталями о том, как устроена Fuchsia. Ars Technica
Обычно ОС устанавливаются со съемных дисков или с помощью программы-установщика. Fuchsia ставится с загрузочной флешки с Zedboot — простого установщика, который подключается к сети и пересылает системные файлы.
Экран блокировки выглядит так — из него можно залогиниться в систему, подключиться к Wi-Fi или же зайти в гостевой профиль:
Если нажать на кнопку авторизации, система выдаст окно логина в сервисы Google, правда, журналист отмечает, что ему это не удалось. Если нажать Caps Lock, система откроет консоль.
Рабочий стол выглядит так:
Он одинаков на ноутбуке и смартфоне. Если нажать центральную кнопку (с розовыми кругами), откроется меню быстрых настроек (громкость, режимы, выход из учетной записи).
Недавно запущенные приложения появляются сверху рабочего стола, есть режим разделенного экрана.
Авторы обзора отмечают, что браузер пока недоработан и не может полноценно рендерить сайты. В целом, пока не все приложения работают в этой сборке. Техническую документацию о ядре системы можно посмотреть
Работу ОС на данной стадии можно также понаблюдать в серии видео от блогера Mitch Blevins:
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12.01.2018 14:32