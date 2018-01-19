Как выглядит таинственная ОС, над которой работает Google (скриншоты и видео)

Еще с прошлого года пользователи обсуждали таинственный новый проект Google — opensource-операционную систему под кодовым названием Fuchsia, кто-то даже предполагал, что со временем она призвана вообще заменить Android. На конференции разработчиков Google I/O в прошлом году вице-президенту по разработке Google Дейву Берке задали вопрос о проекте Fuchsia — он максимально избежал конкретики в ответе, однако признал, что это «экспериментальный проект на ранней стадии… и что он независим от Android», пишут AIN.UA .

Сейчас некоторым журналистам и блогерам удалось добраться до разработки и поделиться деталями о том, как устроена Fuchsia. Ars Technica опубликовала обзор работы ОС на Pixelbook. При установке система переслала около 1 ГБ файлов несколькими пакетами.

Фото — Ars Technica

Обычно ОС устанавливаются со съемных дисков или с помощью программы-установщика. Fuchsia ставится с загрузочной флешки с Zedboot — простого установщика, который подключается к сети и пересылает системные файлы.

Экран блокировки выглядит так — из него можно залогиниться в систему, подключиться к Wi-Fi или же зайти в гостевой профиль:

Фото — Ars Technica

Если нажать на кнопку авторизации, система выдаст окно логина в сервисы Google , правда, журналист отмечает, что ему это не удалось. Если нажать Caps Lock, система откроет консоль.

Рабочий стол выглядит так:

Фото — Ars Technica

Он одинаков на ноутбуке и смартфоне. Если нажать центральную кнопку (с розовыми кругами), откроется меню быстрых настроек (громкость, режимы, выход из учетной записи).

Недавно запущенные приложения появляются сверху рабочего стола, есть режим разделенного экрана.

Фото — Ars Technica

Авторы обзора отмечают, что браузер пока недоработан и не может полноценно рендерить сайты. В целом, пока не все приложения работают в этой сборке. Техническую документацию о ядре системы можно посмотреть здесь .

Работу ОС на данной стадии можно также понаблюдать в серии видео от блогера Mitch Blevins: