Lucky Labs опровергла обыски СБУ (обновлено)
Разработчик софта для онлайн-казино уже несколько лет интересует спецслужбу.
Сотрудники Службы безопасности Украины не проводили обысков в IT-компании Lucky Labs, а пресс-релиз с информацией про обыски разослали неизвестные.
Об этом в телефонном комментарии "Громадському" сообщила пресс-секретарь Lucky Labs.
"Кто-то от имени нашей пресс-службы осуществлял рассылку непроверенной информации", - сообщила она.
Ранее агентство Українські Новини со ссылкой на сообщение сообщении Lucky Labs написало, что СБУ проводит обыски в офисе Lucky Labs по улице Краковской, 3.
Напомним, в 2016 году СБУ объясняла обыски в Lucky Labs тем, что компания разрабатывает софт для онлайн-казино.
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