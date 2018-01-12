Lucky Labs опровергла обыски СБУ (обновлено)

Разработчик софта для онлайн-казино уже несколько лет интересует спецслужбу.

Lucky Labs опровергла обыски СБУ (обновлено)
Фото: lucky-labs.com

Сотрудники Службы безопасности Украины не проводили обысков в IT-компании Lucky Labs, а пресс-релиз с информацией про обыски разослали неизвестные.

Об этом в телефонном комментарии "Громадському" сообщила пресс-секретарь Lucky Labs.

"Кто-то от имени нашей пресс-службы осуществлял рассылку непроверенной информации", - сообщила она.

Ранее агентство Українські Новини со ссылкой на сообщение сообщении Lucky Labs написало, что СБУ проводит обыски в офисе Lucky Labs по улице Краковской, 3.

Напомним, в 2016 году СБУ объясняла обыски в Lucky Labs тем, что компания разрабатывает софт для онлайн-казино.


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