Старые дела в новом году: в компанию Lucky Labs снова пришли с обыском
Сотрудники СБУ проводят обыск в IT-компании Lucky Labs на улице Краковской, 3. Об этом
Редакция AIN.UA попробовала связаться с официальными представителями Lucky Labs, а также с адвокатом Сергеем Тарасюком, который ранее защищал ее интересы, но пока не получила комментариев.
Ранее Lucky Labs уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. В 2015 в офисе на Краковской провела обыск налоговая полиция. В рамках дела по уклонению от уплаты налогов компании «Форекс-Тренд» было изъято 111 единиц техники. В 2016 году деятельностью компании заинтересовалась СБУ, результатом чего стал еще один обыск — компании вменялась «организация нелегального онлайн-бизнеса и финансирование терроризма» — в частности, подразумевались такие незаконные организации, как ДНР и ЛНР. Lucky Labs обвинения не признали и сообщили, что будут оспаривать действия СБУ в суде.
В 2017 году, Рустам Гильфанов и Сергей Токарев, которые по мнению СМИ являются конечными бенефициарами Lucky Labs, попали в список юридических и физических лиц, против которых Украина применила санкции.
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