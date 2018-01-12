Старые дела в новом году: в компанию Lucky Labs снова пришли с обыском

Сотрудники СБУ проводят обыск в IT-компании Lucky Labs на улице Краковской, 3. Об этом сообщает издание Liga.net. Также эту информацию редакции AIN.UA подтвердил источник из сотрудников компании. Причины обыска пока неизвестны, но как сообщается в пресс-релизе компании, действия оперативников парализовали работу офиса. Проходят ли обыски в других офисах компании пока неизвестно, пишут AIN.UA .

Редакция AIN.UA попробовала связаться с официальными представителями Lucky Labs, а также с адвокатом Сергеем Тарасюком, который ранее защищал ее интересы, но пока не получила комментариев.

Ранее Lucky Labs уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. В 2015 в офисе на Краковской провела обыск налоговая полиция. В рамках дела по уклонению от уплаты налогов компании «Форекс-Тренд» было изъято 111 единиц техники. В 2016 году деятельностью компании заинтересовалась СБУ , результатом чего стал еще один обыск — компании вменялась «организация нелегального онлайн-бизнеса и финансирование терроризма» — в частности, подразумевались такие незаконные организации, как ДНР и ЛНР. Lucky Labs обвинения не признали и сообщили, что будут оспаривать действия СБУ в суде.