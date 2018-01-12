Нет, Google Drive не отключают для украинцев. Объясняем, что произойдет с сервисом

«Украинским пользователям «Google Диск» начали поступать сообщения о том, что дальнейшая поддержка PC/Mac версии приложения полностью прекращается. Как сообщается (сообщение датируется 6 сентября — ред. AIN.UA) в официальном блоге компании, поддержка сервиса прекратилась еще 11 декабря прошлого года, а 12 марта 2018 он окончательно будет закрыт», — пишет украинское издание UBR, на которое ссылаются многие местные СМИ . Заголовки и подача новостей многих изданий создает ложное впечатление, что Google закроет для украинцев основную функциональность облачного хранилища, пишут AIN.UA .

На самом деле, речь идет о закрытии десктопного приложения облачного сервиса, которое позволяет синхронизировать файлы на компьютере с облаком Google . Сам Google Drive продолжает работу. Это изменение никак не затронет файлы пользователей ни на компьютерах, ни в облаке.

О том, что компания закроет десктопное приложение Google Drive, стало известно еще в сентябре 2017 года. Google хочет заменить единственное приложение для синхронизации файлов с облаком на два: для обычных и корпоративных пользователей.

#4. Чем пользоваться вместо Google Drive?

Обычным пользователям поисковик предлагает взамен скачать приложение Backup and Sync, релиз которого состоялся в июле 2017 года. Это можно сделать на странице сервиса или веб-интерфейсе Google Drive, кликнув на колесико настроек в правом верхнем углу и нажав «Загрузить Backup and Sync». Помимо старого приложения Drive оно заменяет и загрузчик фотографий в сервис Google Photos. В остальном функциональность Backup and Sync не отличается от старого приложения.