Нет, Google Drive не отключают для украинцев. Объясняем, что произойдет с сервисом

#1. Что случилось?

«Украинским пользователям «Google Диск» начали поступать сообщения о том, что дальнейшая поддержка PC/Mac версии приложения полностью прекращается. Как сообщается (сообщение датируется 6 сентября — ред. AIN.UA) в официальном блоге компании, поддержка сервиса прекратилась еще 11 декабря прошлого года, а 12 марта 2018 он окончательно будет закрыт», — пишет украинское издание UBR, на которое ссылаются многие местные СМИ. Заголовки и подача новостей многих изданий создает ложное впечатление, что Google закроет для украинцев основную функциональность облачного хранилища, пишут AIN.UA.

#2. А как на самом деле?

На самом деле, речь идет о закрытии десктопного приложения облачного сервиса, которое позволяет синхронизировать файлы на компьютере с облаком Google. Сам Google Drive продолжает работу. Это изменение никак не затронет файлы пользователей ни на компьютерах, ни в облаке.

#3. Зачем Google это делает?

О том, что компания закроет десктопное приложение Google Drive, стало известно еще в сентябре 2017 года. Google хочет заменить единственное приложение для синхронизации файлов с облаком на два: для обычных и корпоративных пользователей.

#4. Чем пользоваться вместо Google Drive?

Обычным пользователям поисковик предлагает взамен скачать приложение Backup and Sync, релиз которого состоялся в июле 2017 года. Это можно сделать на странице сервиса или веб-интерфейсе Google Drive, кликнув на колесико настроек в правом верхнем углу и нажав «Загрузить Backup and Sync». Помимо старого приложения Drive оно заменяет и загрузчик фотографий в сервис Google Photos. В остальном функциональность Backup and Sync не отличается от старого приложения.

Для бизнес-пользователей G Suite компания представила приложение Drive File Stream, который предоставляет доступ «ко всем файлам Google Drive по запросу, напрямую на компьютере». Его главное отличие от потребительской версии — возможность административного контроля. С начала сентября 2017 года администраторы аккаунтов компании в G Suite могут настроить File Stream для пользователей, установив настройки синхронизации, установки, обновлений и другие параметры. Само решение полноценно заработало с 26 сентября.

#5. Это касается только украинцев?

Это касается всех пользователей Google Drive в мире. Если они пользуются этим десктоп-приложением, то стоит перейти на новые предложения от Google. Компания прекратила поддержку Google Drive для ПК и macOS 11 декабря 2017 года. Полностью приложение перестанет работать 12 марта 2018 года.

 


Павел Красномовец, AIN


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