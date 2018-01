Нет, Google Drive не отключают для украинцев. Объясняем, что произойдет с сервисом

#4. Чем пользоваться вместо Google Drive?

Обычным пользователям поисковик предлагает взамен скачать приложение Backup and Sync, релиз которого состоялся в июле 2017 года. Это можно сделать на странице сервиса или веб-интерфейсе Google Drive, кликнув на колесико настроек в правом верхнем углу и нажав «Загрузить Backup and Sync». Помимо старого приложения Drive оно заменяет и загрузчик фотографий в сервис Google Photos. В остальном функциональность Backup and Sync не отличается от старого приложения.