Нет, Google Drive не отключают для украинцев. Объясняем, что произойдет с сервисом
#1. Что случилось?
«Украинским пользователям «Google Диск» начали поступать сообщения о том, что дальнейшая поддержка PC/Mac версии приложения полностью прекращается. Как
#2. А как на самом деле?
На самом деле, речь идет о закрытии десктопного приложения облачного сервиса, которое позволяет синхронизировать файлы на компьютере с облаком Google. Сам Google Drive продолжает работу. Это изменение никак не затронет файлы пользователей ни на компьютерах, ни в облаке.
#3. Зачем Google это делает?
О том, что компания закроет десктопное приложение Google Drive, стало известно еще в сентябре 2017 года. Google хочет заменить единственное приложение для синхронизации файлов с облаком на два: для обычных и корпоративных пользователей.
#4. Чем пользоваться вместо Google Drive?
Обычным пользователям поисковик предлагает взамен скачать приложение Backup and Sync, релиз которого состоялся в июле 2017 года. Это можно сделать на
Для бизнес-пользователей G Suite компания представила приложение Drive File Stream, который предоставляет доступ «ко всем файлам Google Drive по запросу, напрямую на компьютере». Его главное отличие от потребительской версии — возможность административного контроля. С начала сентября 2017 года администраторы аккаунтов компании в G Suite
#5. Это касается только украинцев?
Это касается всех пользователей Google Drive в мире. Если они пользуются этим десктоп-приложением, то стоит перейти на новые предложения от Google. Компания прекратила поддержку Google Drive для ПК и macOS 11 декабря 2017 года. Полностью приложение перестанет работать 12 марта 2018 года.
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