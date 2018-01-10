Через сайт украинского разработчика бухгалтерского ПО распространяли троян ZeuS
Сайт украинского разработчика бухгалтерского ПО Crystal Finance Millennium (CFM) использовался хакерами для распространения банковского трояна ZeuS. Информацию
Кампания проводилась еще в августе 2017 года, однако информацию о ней обнародовали только теперь. Специалисты Cisco Talos сравнили ее с нашумевшей атакой NotPetya, когда бэкдор внедрили в бухгалтерское ПО M.E.Doc. «Злоумышленники все чаще пытаются злоупотреблять доверительными отношениями между организациями и производителями программного обеспечения в качестве средства достижения своих целей», — отмечают эксперты.
В отличие от NotPetya, в данном случае вредонос распространяли не через уязвимый сервер, а через сайт компании CFM. Жертв заражали по электронной почте. В письмах содержался ZIP-архив с файлом JavaScript, который работал как загрузчик, через который вредонос загружался в систему с домена, связанного с сайтом CFM. В ходе атаки применялась версия ZeuS 2.0.8.9.
Оказавшись в песочнице, вредонос активировал перманентный спящий режим, в противном случае создавалась запись реестра для обеспечения исполнения при каждом запуске системы. Далее программа пыталась подключиться к различным C&C-серверам. В рамках расследования инцидента специалисты зафиксировали 11 925 626 попыток связаться с сервером от 3 216 уникальных IP-адресов.
Затронутые сетевые провайдеры
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10.01.2018 06:30