Google выложила ОС Fuchsia в открытый доступ

Google выложила новую операционную систему Fuchsia в открытый доступ с инструкцией по установке и запуску.

Google Pixelbook

Для установки Fuchsia необходимо 2 ПК, один из которых выступит сервером, а второй – исполнителем. На данный момент ОС можно установить лишь на 3 устройства – ноутбуки Google Pixelbook и Acer Switch Alpha 12, а также мини-ПК Intel NUC.

Дистрибутив Fuchsia представляет собой несколько частей программного кода, которые необходимо скомпилировать в эмуляторе QEMU. В связи с тем, что для работы необходим графический движок Vulkan, который не совместим с QEMU, пользовательский интерфейс Fuchsia отсутствует, и производить операции можно только через командную строку.

К сожалению, на сегодня детальная информации об ориентации Fuchsia отсутствует, поэтому предназначение ОС остаётся неизвестным. Согласно неофициальной информации, Fuchsia будет сочетать в себе Android с Chrome OS и станет универсальной ОС для различных устройств, по аналогии с Windows 10.


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