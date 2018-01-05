Google выложила ОС Fuchsia в открытый доступ

Google выложила новую операционную систему Fuchsia в открытый доступ с инструкцией по установке и запуску.

Для установки Fuchsia необходимо 2 ПК, один из которых выступит сервером, а второй – исполнителем. На данный момент ОС можно установить лишь на 3 устройства – ноутбуки Google Pixelbook и Acer Switch Alpha 12, а также мини-ПК Intel NUC.

Дистрибутив Fuchsia представляет собой несколько частей программного кода, которые необходимо скомпилировать в эмуляторе QEMU. В связи с тем, что для работы необходим графический движок Vulkan, который не совместим с QEMU, пользовательский интерфейс Fuchsia отсутствует, и производить операции можно только через командную строку.