Google выложила ОС Fuchsia в открытый доступ

Google выложила новую операционную систему Fuchsia в
Для установки Fuchsia необходимо 2 ПК, один из которых выступит сервером, а второй – исполнителем. На данный момент ОС можно установить лишь на 3 устройства – ноутбуки Google Pixelbook и Acer Switch Alpha 12, а также мини-ПК Intel NUC.
Дистрибутив Fuchsia представляет собой несколько частей программного кода, которые необходимо скомпилировать в эмуляторе QEMU. В связи с тем, что для работы необходим графический движок Vulkan, который не совместим с QEMU, пользовательский интерфейс Fuchsia отсутствует, и производить операции можно только через командную строку.
К сожалению, на сегодня детальная информации об ориентации Fuchsia отсутствует, поэтому предназначение ОС остаётся неизвестным. Согласно неофициальной информации, Fuchsia будет сочетать в себе Android с Chrome OS и станет универсальной ОС для различных устройств, по аналогии с Windows 10.