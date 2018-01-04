В большинстве процессоров Intel нашли уязвимость. Ее решение требует изменений в ядрах ОС и понижает производительность

Серьезная уязвимость в процессорах Intel затрагивает многие модели в течение последнего десятилетия. Чтобы ее устранить, разработчикам пришлось переписывать ядра основных операционных систем, включая Linux, Windows и macOS. Детали уязвимости и те, кто ее обнаружил, остаются неизвестными. Но вендоры, включая разработчиков Linux, Microsoft и Apple , уже около двух месяцев работали над устранением проблемы в своих системах, пишет The Register, впервые сообщившее об уязвимости. , пишут AIN.UA

Ядра ОС имеют полный контроль над всей системой и соединяют приложения с процессором, памятью и другим «железом» компьютера. Баг Intel позволяет обойти защиту доступа к ядру, позволив обычным приложениям читать содержимое памяти ядра. Теоретически, это означает, что злоумышленники могут получить доступ к любым чувствительным данным. Более того, уязвимость затрагивает не только персональные компьютеры, но многопользовательские машины вроде серверов облачных сервисов Google Cloud Services или Amazon Web Services.

Intel в заявлении объяснила, что эксплоиты «не могут повредить, изменить или удалить данные». Но они могут позволить злоумышленникам видеть защищенные данные, цитируют заявление корпорации в Wired. В Intel также отметили, что «многие типы вычислительных устройств — с процессорами и операционными системами многих вендоров — подвержены этим уязвимостям», назвав ARM и AMD.

Представитель ARM подтвердил совместную работу с Intel и AMD над решением проблемы, которая затрагивает некоторые из процессоров Cortex-A. Хотя в AMD на запрос Wired официально не ответили, ранее разработчик компании Том Лендаки заявлял , что процессоры AMD не подвержены уязвимости.

Чтобы защититься от этой уязвимости, разработчики Linux уже выпустили патчи, которые разделяют память ядра от пользовательских процессов. В том, что касается Windows 10, то Microsoft пока не закрыла брешь. Некоторые источники утверждают, что корпорация выпустит патчи в следующий вторник, поскольку она уже начала отделение памяти ядра в ноябрьских сборках. Однако в Microsoft на запрос The Verge ответили , что компании «пока нечем поделится сейчас». Как сообщает издание AppleInsider, компания из Купертино уже выпустила частичные исправления в macOS 10.3.2 в прошлом месяце. Окончательно решить проблему могут уже в следующей версии ОС Apple .

Однако с изоляцией ядра возникла другая проблема. В The Register сообщают , что патчи приводят к падению производительности процессоров Intel на 5-30%. Производитель чипов в ответ заявил, что «влияние на производительность зависит от загрузки и для среднестатистического пользователя будут не существенны и постепенно сведены на нет».

В том же время один из исследователей считает , что больше всего пострадают виртуальные машины и провайдеры облачных услуг. У облака Microsoft Azure намечены технические работы на следующей неделе. В Amazon AWS предупредили, что в пятницу планируется серьезное обновление безопасности.

Несмотря на весь масштаб, имена исследователей, обнаруживших проблему, пока неизвестны. Равно как точные методы и официальное подтверждение возможности самой атаки. Хотя специалисту по информационной безопасности из Амстердамского свободного университета Эрику Босману, как он утверждает, удалось реализовать атаку по вероятному вектору.