В большинстве процессоров Intel нашли уязвимость. Ее решение требует изменений в ядрах ОС и понижает производительность

Серьезная уязвимость в процессорах Intel затрагивает многие модели в течение последнего десятилетия. Чтобы ее устранить, разработчикам пришлось переписывать ядра основных операционных систем, включая Linux, Windows и macOS. Детали уязвимости и те, кто ее обнаружил, остаются неизвестными. Но вендоры, включая разработчиков Linux, Microsoft и Apple, уже около двух месяцев работали над устранением проблемы в своих системах, пишет The Register, впервые сообщившее об уязвимости. , пишут AIN.UA

Ядра ОС имеют полный контроль над всей системой и соединяют приложения с процессором, памятью и другим «железом» компьютера. Баг Intel позволяет обойти защиту доступа к ядру, позволив обычным приложениям читать содержимое памяти ядра. Теоретически, это означает, что злоумышленники могут получить доступ к любым чувствительным данным. Более того, уязвимость затрагивает не только персональные компьютеры, но многопользовательские машины вроде серверов облачных сервисов Google Cloud Services или Amazon Web Services.

Intel в заявлении объяснила, что эксплоиты «не могут повредить, изменить или удалить данные». Но они могут позволить злоумышленникам видеть защищенные данные, цитируют заявление корпорации в Wired. В Intel также отметили, что «многие типы вычислительных устройств — с процессорами и операционными системами многих вендоров — подвержены этим уязвимостям», назвав ARM и AMD.

Представитель ARM подтвердил совместную работу с Intel и AMD над решением проблемы, которая затрагивает некоторые из процессоров Cortex-A. Хотя в AMD на запрос Wired официально не ответили, ранее разработчик компании Том Лендаки заявлял, что процессоры AMD не подвержены уязвимости.

Чтобы защититься от этой уязвимости, разработчики Linux уже выпустили патчи, которые разделяют память ядра от пользовательских процессов. В том, что касается Windows 10, то Microsoft пока не закрыла брешь. Некоторые источники утверждают, что корпорация выпустит патчи в следующий вторник, поскольку она уже начала отделение памяти ядра в ноябрьских сборках. Однако в Microsoft на запрос The Verge ответили, что компании «пока нечем поделится сейчас». Как сообщает издание AppleInsider, компания из Купертино уже выпустила частичные исправления в macOS 10.3.2 в прошлом месяце. Окончательно решить проблему могут уже в следующей версии ОС Apple.

Однако с изоляцией ядра возникла другая проблема. В The Register сообщают, что патчи приводят к падению производительности процессоров Intel на 5-30%. Производитель чипов в ответ заявил, что «влияние на производительность зависит от загрузки и для среднестатистического пользователя будут не существенны и постепенно сведены на нет».

В том же время один из исследователей считает, что больше всего пострадают виртуальные машины и провайдеры облачных услуг. У облака Microsoft Azure намечены технические работы на следующей неделе. В Amazon AWS предупредили, что в пятницу планируется серьезное обновление безопасности.

Несмотря на весь масштаб, имена исследователей, обнаруживших проблему, пока неизвестны. Равно как точные методы и официальное подтверждение возможности самой атаки. Хотя специалисту по информационной безопасности из Амстердамского свободного университета Эрику Босману, как он утверждает, удалось реализовать атаку по вероятному вектору.


Павел Красномовец, AIN


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